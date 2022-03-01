В понедельник вечером здание Совета было подсвечено в голубой и желтый: цвета украинского флага.

После первого заявления Государственного Министра, а затем и Князя Альбера II, Национальный Совет, в свою очередь, выразил позицию о российско-украинском конфликте в официальном сообщении, опубликованном вечером в понедельник 28 февраля.

«Национальный Совет солидарен с украинским народом

Избранные члены Национального Совета присоединяются к сообщению Князя, в котором он «решительно осуждает военное вторжение в Украину», и выражают полную поддержку украинскому народу.

Будучи глубоко приверженными ценностям суверенитета каждого государства, демократии и свободе, избранные члены Совета свидетельствуют о потрясении монегаскского общества и уверяют украинский народ в своей поддержке и сострадании перед лицом ужасающих испытаний, которые он переживает. Члены Совета выражают надежду на скорейшее восстановление мира.

В знак солидарности с украинцами и для оказания конкретной помощи, члены Совета поддерживают благотворительную кампанию Caritas Monaco, которая является, в том числе, инициативой Епархии Монако. Также, избранные представители поощряют и деятельность Красного Креста Монако, который объявил об оказании финансовой помощи пострадавшим от конфликта. Дополнительную информацию можно найти на сайте www.croix-rouge.mc/faire-un-don/

В качестве символа солидарности, сегодня вечером [в понедельник 28 февраля] здание Национального Совета будет подсвечено в цвета украинского флага.»