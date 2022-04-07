Во время пандемии коронавируса Covid-19 круизный туризм был полностью остановлен.

Вы наверняка обратили внимание на впечатляющие лайнеры в порту Монако: в общей сложности к началу сентября 137 судов вернутся в Княжество после двухлетнего отсутствия.

Однако это возвращение сопряжено с некоторыми ограничениями: размер лайнеров не должен превышать 250 метров, а количество пассажиров — 1250 человек. В интервью местному телеканалу Monaco Info Оливье Лаванья (Olivier Lavagna) заявил: «В первую очередь, мы ориентированы на клиентов люкс- и премиум-класса. (…) Планируется отдать приоритет швартовке судов у причала, уменьшить число рейдов и снизить таким образом вред, причиняемый окружающей среде».

Оливье Лаванья видит основную задачу в продвижении страны в качестве начального и конечного пункта маршрута круиза, то есть в обеспечении посадки и высадки пассажиров непосредственно в Княжестве. «Обычно пассажиры прибывают за день до отправления судна. Мы планируем подключить возможности гостиничной индустрии, чтобы вызвать у клиента желание вернуться ещё раз уже не для круизного отпуска».

Экономической отдачей от круизного туризма вряд ли можно пренебречь. «Доходы составляют 10% от годового оборота Общества эксплуатации портов Монако. В масштабах Княжества речь идёт о нескольких миллионах. Невозможно сбросить со счетов подобные возможности для местного бизнеса», — заключил генеральный директор организации.