После долгих лет переговоров и строительства шведский мебельный гигант наконец-то готов открыть двери своего гипермаркета в Ницце. Утром 11 мая все желающие смогут прогуляться по магазину и увидеть всё своими глазами.

До официального открытия IKEA Nice Saint-Isidore осталось всего несколько дней. Жители Лазурного берега, которые до сих пор были вынуждены ездить в Тулон или Геную за продукцией шведского гиганта, уже много лет с нетерпением ждали открытия гипермаркета рядом со стадионом Allianz Riviera. И почти дождались.

32 000 м², 1700 парковочных мест и ресторан

С момента подачи заявления на получение разрешения на строительство до окончания работ прошло шесть лет. Строительство последовательно откладывалось из-за судебных проблем, карантина и бесконечных промедлений. Всё это вылилось в слишком долгое ожидание тридцать пятого по счёту магазина IKEA во Франции.

Из 32 000 м² площади гипермаркета 24 000 м² отведено под торговые залы, предусмотрена стоянка на почти 1 700 парковочных мест. На крыше здания размещены 3 100 солнечных батарей и 10 000 м² зеленых насаждений.

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Гипермаркет IKEA Nice Saint-Isidore будет открыт с понедельника по субботу, с 10:00 до 20:00, в нем предусмотрен ресторан, как это принято во всех магазинах знаменитого шведского бренда. Продуктовый магазин, предлагающий продукты скандинавской кухни, открыт для покупателей с понедельника по субботу, с 10:00 до 18:00. Более 360 сотрудников будут трудиться под руководством Патрика Казорлы, который возглавит магазин.

«Классическая» модель IKEA

Новый гипермаркет имеет те же особенности, что и другие магазины во Франции и по всему миру, включая традиционную зону с кассами самообслуживания на первом этаже магазина.

В остальном, покупатели почувствуют себя как дома: стилистические решения для интерьера, последние тенденции и ассортимент продукции бренда будут представлены в оформленных кухнях, спальнях, ванных комнатах, кабинетах или гардеробных.

В список услуг входит система доставки и сборки на дому мебели, кухонных гарнитуров, спален и других помещений

Из Монако до гипермаркета можно добраться за 25 минут на машине по автомагистрали A8. На поезде необходимо доехать до станции Nice Saint-Augustin, а затем сесть на трамвай №3 от остановки Grand Arénas Sud до остановки Stade.