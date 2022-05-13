Исторический Гран-при Монако — главное событие выходных. Однако если вы предпочитаете отдохнуть от шума и суеты, есть и другие развлечения.

Суббота 14 мая

Редакция MT не может не порекомендовать знаменитый Исторический Гран-при Монако. Если вы хоть немного любите автомобили и спортивные соревнования, то это место для вас. Мероприятие начнется в субботу утром и продлится до воскресенья.

Во время Исторического Гран-при, в Монако запланированы две выставки и аукционы редких автомобилей. Одна — в Гримальди Форуме, организованная RM Sotheby’s Monaco, а другая — в отеле Fairmont, под названием «Les Grandes Marques à Monaco«.

Если вы хотите отдохнуть после насыщенного дня на Гран-при, вас ждет Европейская ночь музеев с насыщенной программой. Например, можно посетить театральное представление в Музее изящных искусств в Ницце или побродить вечером по различным музеям региона, будь то в Ницце, Ментоне или в других городах Лазурного берега.

Полная программа

Воскресенье 15 мая

Небольшая вылазка на природу? Мы предлагаем читателям совершить прогулку из Монако в Рокбрюн-Кап-Мартен. Идеальный вариант для того, чтобы скрыться от шумной толпы во время Исторического Гран-при.

В 15:00 на стадионе имени Наследного Принца Жака состоится еще одно спортивное событие: матч 1/16 финала по регби между командами «Монако Регби» и XV de la Dombes.

Понедельник 16 мая

В данный момент проходит 6-й Международный конкурс роз. Кроме того, в рамках приза зрительских симпатий, вы можете проголосовать за ваши любимые цветы прямо на Facebook, и тот, кто наберет наибольшее количество «лайков», станет победителем. Так что не стесняйтесь, идите и любуйтесь красивыми и разнообразными розами и насладитесь их восхитительными ароматами. Чтобы помочь вам сделать выбор, на нашем сайте уже размещена статья с фотографиями.

Вторник 17 мая

До 25 июля проходит, деликатно выражаясь, смелая выставка. Галерея La Loggia by Garbarino принимает выставку, посвященную теме эротизма, в которой принимают участие несколько художников. Вдохновляющая выставка, которая может дать вам идеи для оформления интерьера.

Несколько фотографий с выставки

Среда 18 мая

Во второй половине дня в Музее доисторической антропологии запланированы мероприятия, предназначенные для детей. В программе: специальная экскурсия для самых маленьких, изготовление египетских амулетов, расследование в музее и изготовление пирамиды с именами детей, написанными иероглифами.

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Четверг 19 мая

Игги Поп приезжает в Монако и выступит в Гримальди Форуме с единственным концертом. В продаже еще есть билеты, но нужно поспешить, чтобы попасть на эту встречу с легендой мировой музыки.

Узнать больше о событии и приобрести билеты вы можете по ссылке