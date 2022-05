Il Gran Premio Storico di Monaco è l’evento imperdibile di questo fine settimana. Ma se preferite allontanarvi dal trambusto, ci sono altre attività interessanti.

Sabato 14 maggio

La redazione non può che consigliarvi il mitico Gran Premio Storico di Monaco. Se vi piacciono anche solo un pochino le auto e le competizioni sportive, allora è il posto giusto per voi. L’evento inizia sabato mattina e prosegue fino a domenica.

Per accompagnare il Gran Premio Storico, a Monaco sono in programma due mostre e vendite all’asta di auto rare. Una al Grimaldi Forum, la RM Sotheby’s Monaco, e l’altra all’Hotel Fairmont intitolata “Les Grandes Marques à Monaco”.

Per rilassarsi dopo un’intensa giornata al Grand Prix, c’è la Notte Europea dei Musei che offre un fitto programma. Potrete per esempio assistere a uno spettacolo teatrale al Museo delle Belle Arti di Nizza o trascorrere la serata passeggiando per i vari musei della regione, tra Nizza, Mentone o altre città della Costa Azzurra.

Programma completo

Domenica 15 maggio

Che ne dite di una gita nella natura? La redazione ha pensato a una passeggiata tra Monaco e Roquebrune-Cap-Martin. Ideale per sfuggire all’euforia del Gran Premio Storico.

Alle 15, allo Stadio Prince Héréditaire Jacques, si terrà un’altra competizione sportiva: i 16esimi di finale di rugby tra l’AS Monaco Rugby e il XV de la Dombes

Lunedì 16 maggio

È partita la 6ª edizione del Concorso Internazionale delle Rose. C’è anche il premio del pubblico: scegliete i vostri fiori preferiti direttamente su Facebook e chi otterrà più “mi piace” sarà eletto vincitore. Che aspettate? Andate ad ammirare le meravigliose varietà di rose e ad annusare le loro deliziose fragranze.

Martedì 17 maggio

Fino al 25 luglio si terrà una mostra leggermente osé. La Loggia by Garbarino ha riunito un insieme di artisti per arredare parte delle stanze messe a disposizione seguendo lo stesso tema, l’erotismo. Una mostra stimolante che potrebbe darvi qualche idea su come arredare casa.

Alcune immagini della mostra

Mercoledì 18 maggio

Nel pomeriggio, il Museo di Antropologia Preistorica ha in programma diverse attività dedicate ai più piccoli. Per i bambini da 4 a 6 anni è prevista una visita dedicata della mostra e la realizzazione di amuleti egizi. Per quelli da 7 a 10 anni, invece, un’indagine al museo e la creazione di una piramide. In più, avranno i loro nomi scritti in geroglifici.

Maggiori informazioni

Giovedì 19 maggio

Iggy Pop arriva a Monaco e più precisamente al Grimaldi Forum per un concerto unico. Sono pochi i posti ancora disponibili all’acquisto, ma siete ancora in tempo per assistere alla leggenda.

Maggiori informazioni e prenotazione biglietti