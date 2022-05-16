Генеральный директор Lamborghini Стефан Винкельман (Stéphan Winkelmann) ответил на вопросы журналистов Monaco Tribune и Radio Monaco.

Расскажите, пожалуйста, поподробнее об обновленном дилерском центре Lamborghini. Что ожидает публику?

Новый дилерский центр соответствует обновленным стандартам, которым мы следуем по всему миру. Но самое важное – это новый адрес. Мы были немного в стороне от Монте-Карло, а теперь мы в самом центре, в гуще событий. Мы приехали сюда как раз для того, чтобы отпраздновать открытие.

Каковы цели компании в Монако и в мире на 2022 год?

Первый квартал был исключительным и полным неожиданностей ввиду новой геополитической ситуации, проблем с логистикой по всему миру, витком пандемии Covid-19 в Китае… Все эти события привели к отрицательным показателям в макроэкономическом масштабе, но каждый день мы продаем больше автомобилей, чем можем выпустить, так что для нас ситуация выигрышна.

С одной стороны, мы, конечно же, сосредоточены на спросе, но, с другой, спрос на нашу продукцию превышает предложение. Индустрия люкса обязывает нас не перенасыщать рынок.

Здесь, в Монте-Карло, у нас много возможностей, но в этом году очень сложно что-то предсказывать в силу факторов, о которых я уже упомянул.

На улицах Княжества скоро появится Huracán Tecnica, расскажите об этой новой модели. Важно ли для Вас видеть ее здесь, в Монако?

Видеть ее здесь очень важно, потому что Монте-Карло – это место, где можно встретить множество состоятельных людей. Huracán – наша самая удачная спортивная машина, достаточно хотя бы посмотреть на цифры. За прошлый месяц мы выпустили и продали клиентам 20 000 автомобилей.

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Tecnica вобрала в себя все, что мы считаем важным: стиль жизни, легкость вождения, мощность… Думаю, это идеальная машина для Монте-Карло и для всего мира.

Монако отводит важную роль заботе об окружающей среде. Когда мы увидим электромобиль Lamborghini?

У нас четкое видение будущего: в 2023 и 2024 годах мы поднимемся еще на ступеньку выше. Все наши автомобили будут гибридными, и мы обещаем, что они будут еще более совершенными, чем машины нынешнего поколения.

С 2025 года наши автомобили будут выделять как минимум вдвое меньше углекислого газа по сравнению с сегодняшними. Первый полностью электрический автомобиль Lamborghini наверняка выйдет к 2028 году.

Пару слов о монегасском рынке, где так сильна конкуренция. Что же отличает Lamborghini, каковы ваши козыри?

Соревнование у нас в крови. Мы выпускаем автомобили, которые воплощают мечты и наших клиентов, и наших фанатов, даже если они не смогут позволить себе купить нашу машину.

Мы дерзкие, настоящие, мы оригинальные, у нас неповторимый дизайн, исключительные характеристики… Это и ценят наши клиенты, и не только в Монте-Карло, но и по всему миру.