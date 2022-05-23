Степан, украинский кот, ставший очень популярным в социальных сетях, получил награду как лучший в мире инфлюенсер.

Более месяца назад мы объявили о специальной номинации на премию World Influencers and Bloggers Awards (WIBA) 2022. В Каннах украинский кот Степан из Харькова получил первый приз конкурса, став лучшим инфлюенсером в мире.

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Его хозяйка, Анна, разместила фотографию кота вместе с трофеем на сиденье в отеле Martinez. «Спасибо всем» — гласит описание под фото с пушистым Степаном. Следует отметить, что его победа весьма символична.

В этом году WIBA собирали пожертвования для детей, пострадавших от войны в Украине. Хозяйка Степана сама организовывала кампании по сбору пожертвований для организаций помощи животным в военное время.