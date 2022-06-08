Количество туристов за четыре дня Гран-при больше, чем в 2019 году.

В то время как Гран-при Монако подошел к концу и начался демонтаж трассы, пришло время подвести итоги этого события для Княжества. «Настоящий успех», согласно заявлению Княжеского правительства, особенно после двух сложных лет.

Больше посетителей, чем в 2019 году

Хотя туристов было явно больше, чем в 2021 и 2020 годах, похоже, что в этом году наблюдается тенденция к росту, даже по сравнению с предковидными временами.

С 25 по 30 мая Княжеское правительство зарегистрировало рост прибывших на вертолетах на 5% и на 10% на поездах. Железнодорожный транспорт также хорошо функционировал во время еПри и Исторического Гран-при.

Что касается морского транспорта, то 142 судна смогли бросить якорь в портах Монако (по сравнению со 129 в 2019 году). В воскресенье, в день гонки, у Княжества бросили якорь пять круизных судов, вместимостью более 1 700 пассажиров. Еще 33 судна стояли на якоре в территориальных водах в тот же день.

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Наконец, в этом году незначительно снизились только поездки на автомобилях: количество въездов и выездов в Княжестве сократилось почти на 3%. По словам правительства Монако, это «демонстрирует, что призыв использовать общественный транспорт для приезда в Монако был услышан». Несмотря на это незначительное снижение, заполняемость парковок выросла на 15% по сравнению с 2019 годом за все выходные.

Хорошие результаты у гостиниц и ресторанов

Гостиницы также очень положительно оценивают итоги от проведения Гран-при в этом году. Согласно первым опубликованным данным, уровень заполняемости с 2019 года вырос на 3%. В течение 4 дней Гран-при гостиницы категории 3, 4 и 5 звезд были практически полностью распроданы.

Что касается ресторанов, то 80% владельцев заведений, опрошенных Welcome Office, оценивают влияние Гран-при как «положительное или даже очень положительное». В течение четырех дней районы Ла-Кондамин и Монте-Карло были особенно оживленными.

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Что касается владельцев магазинов Княжества, то, хотя на данный момент никаких официальных данных не опубликовано, они говорят, что «посещаемость была высокой» и что Гран-при для них «прошел очень успешно».