Несмотря на трудности, связанные с пандемией, компания Monte-Carlo Société des Bains de Mer (SBM), которая владеет и управляет Княжескими казино, люксовыми отелями, десятками ресторанов и клубов, жилой и коммерческой недвижимостью, демонстрирует хорошие результаты и готовит многочисленные проекты.

После двух лет, отмеченных кризисом, SBM представила результаты за финансовый год 2021-2022. За один год оборот вырос более чем на 50%, с 337 до 530 миллионов евро.

«Цифры довольно хорошие, учитывая обстоятельства. В первом квартале, с апреля по июнь 2021 года, мы очень сильно пострадали. Но затем цифры начали расти даже быстрее, чем мы ожидали», — комментирует Жан-Люк Бьямонти, президент SBM. «Даже низкий сезон, который всегда немного затруднителен, также был удовлетворительным».

© Monte-Carlo SBM

И хотя оборот все еще на 14% ниже, чем в 2019-2020 годах, группа наблюдает рост прибыли по сравнению с 2019 и, конечно, 2020 годами.

Я никогда в жизни не видел ничего подобного!

Клиенты массово возвращаются

Но, несмотря на эти обнадеживающие результаты, SBM все же придется адаптироваться к новой проблеме, которая проявилась на фоне ковидных ограничений, а именно большой нехватке сезонных рабочих. И это несмотря на дни найма на работу, организованные группой в этом году. «Мы не можем никого найти, у нас много трудностей, но у всех такие же проблемы во Франции и в Европе… У нас большие проблемы, которые, несомненно, заставят нас адаптировать наше ресторанное предложение. (…) У нас есть постоянный персонал, но что нам трудно найти, так это сезонных работников. Нам не хватает около сорока человек», — объясняет Жан-Люк Бьямонти.

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Эта проблема особенно актуальна с учетом возвращения клиентов в большом количестве. Хорошим примером того является Гран-при Монако, который, по словам президента SBM, прошел исключительно: «Было огромное количество людей, в отелях и в казино, я никогда не видел ничего подобного, у нас были отличные показатели! (…) Можно сказать, что мы наверстываем упущенное: люди были расстроены в течение долгих месяцев, вынуждены сидеть дома, не имея возможности тратить деньги или веселиться. В пятницу вечером в Jimmy’z невозможно было сдвинуться с места! Все думали не о танцах, а о том как бы поставить ногу влево или вправо, это было компактно…. Я никогда в жизни не видел ничего подобного!»

Целая череда проектов

Ночной клуб Jimmy’z может быть полностью переосмыслен к следующему лету: «Мы не собираемся пересматривать концепцию Jimmy’z, но сегодня уже немыслимо видеть клуб, который открывается в полночь. Мы думаем о создании ресторана, который бы работал перед открытием клуба. Это будет оживленное место с рестораном и развлечениями…».

Этот проект далеко не единственный, находящийся в стадии реализации. Группа SBM разрабатывает множество идей, чтобы постоянно предлагать что-то новое. Чего только стоит реконструкция Café de Paris, открытие которого запланировано на июнь 2023 года. Напомним, что проект также включает в себя открытие бразильского ресторана Amazonico, на верхнем этаже заведения. «Он будет грандиозным, здесь будет больше места, чем в других Amazonico», — с удовольствием говорит Жан-Люк Бьямонти. Бутики класса люкс должны открыться уже в конце 2022 года.

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По словам президента SBM, открытие комплекса должно совпасть с открытием Moods. Он добавляет, что здание будет реконструировано или станет предметом еще более амбициозного проекта.

Также планируется открыть новый праздничный ресторан в Monte-Carlo Beach и обновить номера в отелях Monte-Carlo Bay и Hôtel Hermitage. Аналогичным образом, в настоящее время проводится реновация Казино Монте-Карло.

Наконец, патио отеля Hôtel de Paris также должны вскоре обновить. Там создадут новый развлекательный концепт вместо ювелирного магазина Graff.

Эти проекты дополняют два крупных открытия от SBM в начале года: ливанский ресторан Em Shérif, а также ресторан Pavyllon от Янника Аллено.

«Год был очень сложным», — заключает Жан-Люк Бьямонти. «Мы потеряли много денег, нам пришлось принять ряд сложных мер, но они окупились и позволили Société des Bains de Mer с оптимизмом смотреть в будущее».