В настоящее время компания Société des Bains de Mer нанимает 700 сезонных работников на период апрель-октябрь. Софи Венсен (Sophie Vincent), Директор по персоналу группы SBM, делится советами с соискателями на работу в Монако этим летом.

В каких профессиях открыты вакантные должности?

В активах Société des Bains de Mer – 4 гостиницы, 30 ресторанов и баров, морской курорт, морские спа-центры и казино, поэтому компания активно нанимает сотрудников в самых разных областях. «Большая удача, что деятельность SBM включает в себя так много профессий. Это позволяет нам расширить сферу поиска кандидатов», — объясняет Софи Венсен, добавляя, что продолжительность рабочего контракта может быть изменена в зависимости от занятости соискателей.

Речь идёт о трёх основных секторах и их профессиях, с неполным перечнем вакантных должностей:

Общественное питание : работники кухни, официанты, бармены, повара

: работники кухни, официанты, бармены, повара Размещение: горничные, швейцары, администраторы службы размещения, работники обслуживания в номерах, носильщики багажа

горничные, швейцары, администраторы службы размещения, работники обслуживания в номерах, носильщики багажа Пляж и спа: спасатели, дипломированные аниматоры для детских клубов, спортивные тренеры, хостес.

Софи Венсен, Директор по персоналу Groupe Monte-Carlo SBM © Управление по связям с общественностью / Стефан Данна

Необходим ли кандидатам опыт работы?

В зависимости от вакансии будут рассматриваться кандидатуры соискателей и без опыта работы. Однако один решающий аспект будет иметь при отборе первостепенное значение: «Мы уделяем большое внимание навыкам общения. Наши клиенты крайне требовательны, это клиенты из разных стран мира. Кандидата, не имеющего технических навыков профессии, но стремящегося к совершенству, обладающего эмпатией, умеющего великолепно изъясняться, имеющего превосходный вкус в одежде и говорящего, возможно, на одном или двух иностранных языках, можно обучить».

Так, любой целеустремлённый кандидат старше 18 лет, осознающий важность навыков общения, может попытать силы. Приветствуются кандидаты всех национальностей, даже если владение французским языком имеет важное значение для большинства вакансий. «Монако космополитично, поэтому и наши сотрудники могут быть интернациональны», — объясняет Софи Венсен.

Первые две сессии по отбору кандидатов прошли в декабре, а третья состоится в эту субботу 26 февраля с 9:30 до 18:30 в конференц-центре One Monte-Carlo. «Цель заключается в том, чтобы предвосхитить все наши потребности в наборе персонала на предстоящий сезон. Поэтому мы и организуем очные собеседования. В этот день наши менеджеры будут привлечены для встреч с кандидатами», — подчеркивает Софи Венсен.

Для успешного прохождения собеседования потребуется резюме, мотивационное письмо и профессиональный дресс-код. «Это будет первый контакт кандидата с нами, и мы изначально предъявляем к нему требования. Кандидаты подают заявку на работу в секторе роскоши, поэтому форма одежды и умение держать себя крайне важны. Они должны будут продемонстрировать свою мотивированность, не забывая о том, что речь идёт о требовательных профессиях, сопряженных со стрессом. Это работа, где вы не всегда бываете свободны по выходным или вечерами.»

Те, кто не смогут присутствовать на сессии 26 февраля, приглашаются к подаче кандидатуры напрямую, отправив своё резюме и мотивационное письмо по адресу: recrutement@sbm.mc.

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Почему стоит сделать выбор в пользу SBM?

Как вы уже могли понять, кандидатура для работы в компании Société des Bains de Mer требует определённого стремления к совершенству. Но помимо серьёзного вызова, который предстоит принять кандидатам, эти профессии дарят замечательную возможность: «Компания Société des Bains de Mer – прекрасная визитная карточка. Эта строчка в вашем резюме – большой плюс! Мы также обзваниваем работников прошлого сезона, сотрудничество с которыми было успешным, и можем даже нанять их на постоянной основе, если есть свободные вакансии. (…) Это прекрасная компания, и работа в ней может принести огромные преимущества с точки зрения получения знаний и опыта. Но это также и профессии, требующие высокого стандарта качества, поэтому необходимо оставаться предельно сосредоточенными.» — завершает Софи Венсен.