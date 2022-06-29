Клуб с Лазурного Берега в понедельник официально подтвердил, что новым главным тренером «Ниццы» станет Люсьен Фавр (Lucien Favre). Он пришел на смену Кристофу Галтье (Christophe Galtier), который, как говорят, скоро будет назначен на пост тренера «Пари Сен-Жермен». Начинается новая глава в истории клуба.

Четыре года спустя после первого появления на Лазурном Берегу (2016-2018), Люсьен Фавр торжественно возвращается в «Ниццу». За четыре года швейцарский тренер успел поработать в клубе «Боруссия Дортмунд» в Бундеслиге и рад вернуться в клуб, который очень ценит и который теперь принадлежит компании INEOS.

«Они хотят создать и продолжать строить нечто очень важное, — поделился тренер на пресс-конференции. – В ближайшие два года «Ницца» должна развиваться дальше и приятно удивлять болельщиков. Команда должна постоянно находиться в тройке лидеров».

Эти амбициозные слова вписываются в проект британского миллиардера, резидента Монако, Джима Рэтклиффа (Jim Ratcliffe). Владелец «Ниццы» несколько недель назад подал заявку на покупку «Челси» и воспользовался этим случаем, чтобы обратиться с письмом к болельщикам.

Большие амбиции

«INEOS уже три года владеет клубом «Ницца». Мы завершаем первую главу и начинаем новый этап, — написал он. – Мы думаем, что пришло время более серьезных амбиций, и хотим, чтобы наш клуб был общепризнан благодаря своему стилю игры» и, одновременно, «конкурентноспособен во Франции и на европейском уровне».

В этих словах звучит серьёзная заявка на победу, которая заставляет предположить, что «Ницца» будет вести агрессивную трансферную политику, которая, однако, не предполагает излишеств. «Мы говорим не о громких именах, а о том, чтобы как можно тщательнее подбирать игроков и давать возможность тренеру хорошо делать свою работу», — заявил президент клуба, Жан-Пьер Ривьер (Jean-Pierre Rivère).

«Ницца» и сегодня приносит доход, но он недостаточен в сравнении с прямыми конкурентами, например, «Марселем» или «Лионом». Мы связаны правилами честной финансовой игры, но постараемся сделать максимум, одновременно оставаясь в заданных рамках».

Занять важное место во французском футболе в ближайшие годы, развиваться на всех уровнях, не впадая в крайности, – такова главная цель футбольного клуба «Ницца» и ее акционеров в ближайшем будущем.