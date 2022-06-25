Эта перелетная птица считается самой маленькой цаплей в Европе! До сих пор ее никогда не замечали в Монако.

В Японскому саду появился новый житель. Во время инвентаризации ночью 24 мая Управление по охране окружающей среды обнаружила мужскую особь новой перелетной птицы. Ее название? Малая выпь, или волчок. (Ixobrychus minutus). Эта перелетная птица считается самой маленькой цаплей в Европе.

В Монако этот вид птиц замечен впервые, хотя волчки и могут избрать Лазурный Берег местом гнездования. «Малая выпь распространена по всей Южной и Средней Европe, в Северной Африке, а также в Западной Азии, — уточняет Правительство. – Наблюдения, совершаемые за этим видом, свидетельствуют об очень значительном уменьшении популяции. Это связано с исчезновением или изменением среды обитания и традицонных остановок волчков. В Европе этот вид находится на грани исчезновения, он вписан в Приложение 1 Директивы Европейского союза по охране диких птиц».

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Этой птице комфортнее во влажных местах, так что неслучайно она выбрала Японский сад. Там много лягушек и насекомых, которыми она питается. Ночной покой, связанный с тем, что сад в это время закрыт, дает ей возможность отдыхать и спокойно охотиться.

©Жюли Давне (Julie Davenet) — Управление по охране окружающей среды

Если вы встретитесь с этим новым обитателем, то сможете узнать его по черному оперению с зеленоватым отливом в верхней части тела с головы до хвоста. Боковые стороны головы и шеи имеют бледно-охровый оттенок; на грудке легко заметить две белых полосы.

У женских особей на голове черная шапочка с коричневой каемкой. Их спина и плечи шоколадного цвета, желтоватые по краям. Шея — с желтыми пятнышками по бокам, а на боковых частях туловища видны темно-коричневые полоски.