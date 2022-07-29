Криптовалюта привлекательна и иногда пробуждает мечты. Инвестировать, перепродать, перекупить – все кажется простым и доступным. Вебсайты и валюты множатся параллельно с появлением новых гонщиков за виртуальными деньгами. На фоне этой картины стремительно процветает и мошенничество.

Супружеская пара из Монако стала жертвой мошенников

Новый рынок – новые виды мошенничества. В 2022 году супружеская пара из Монако потеряла все свои сбережения – 250 000 евро – стремясь разбогатеть на криптовалюте. Прельщенные одним с виду надежным сайтом, они доверили свои деньги неизвестным, пообещавшим им 10% месячного дохода. Супруги подписали договор, но вскоре получили электронное письмо из отдела борьбы с экономическими преступлениями, в котором от них требуют десятки тысяч евро налогов.

Как избежать таких ситуаций? Мы задали этот вопрос Кевину Дежуа (Kevin Dejoie), финансовому директору монакской компьютерной компании и инвестору в криптовалюту с пятилетним стажем.

Выбор сайта

Криптовалюты продаются на веб-платформах. На этих сайтах предлагаются активы (т.е. валюта. Пример: биткоин и эфириум – два разных актива), которые можно купить за реальные деньги. При выборе сайта необходимо проверить его репутацию. «Один из самых распространенных видов мошенничества – фишинг: фантомные сайты, похожие на известные сайты с хорошей репутацией, предлагающие вам разместить ваш кошелек. В подобных случаях такой сайт как CoinMarketCap позволит вам убедиться в том, что вы находитесь на настоящем оригинальном сайте, и избежать ошибок», объясняет Кевин Дежуа. Большинство инвесторов работают с известными и признанными в этой области сайтами (Binance, Coinbase, Capital и пр.). Финансовые операции защищены, платформы не предлагают вам следующую инвестицию, и вы можете забрать свои деньги в любой момент. Управление по финансовому регулированию и надзору специально опубликовало «белый список» таких сайтов.

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Не инвестировать через третье лицо

Советы друзей или профессионалов всегда полезны, но подписывать договоры надо самому. «В этой среде чрезвычайно важно располагать информацией. Криптовалюта требует специальной подготовки, которая позволит вам не зависеть от чужого мнения. Не знаете, как это работает, – не покупайте!», заверяет финансовый директор. Поиск «золотой жилы» требует больше времени и сил, но успех или провал ваших инвестиций будут зависеть только от вас!

С октября 2020 года случаи мошенничества выросли на 1000%. В мае 2022 года появился сайт Chainabuse. На этом сайте описываются многочисленные преступные и мошеннические схемы в мире криптовалют. На страницах сайта приводятся свидетельства самих пользователей.

Защищать свои средства

Надежный сайт – хорошая отправная точка, но вы не защищены от пиратирования вашего кошелька, а веб-платформа – от хакерских атак. Как хранить и защищать свои инвестиции?

Самый простой и быстрый способ – мобильные банки. Coinbase и Binance, которых мы упомянули выше, позволяют вам хранить криптовалюту. Тем не менее, при этом покупатель должен доверять веб-платформе. Самым надежным способом хранения является «аппаратный кошелек». «Существуют леджеры, защищенные ключи, в которых хранятся ваши личные ключи. Это – своего рода ключ от вашего сейфа, но этот ключ не бесплатный. Самый надежный способ хранения ваших сбережений – всегда держать свои личные ключи при себе», предлагает Кевин Дежуа.

Пароли, защищенные сети, антивирусные приложения и двойная проверка подлинности на разных веб-платформах также являются важными средствами безопасности.

«Единственное слабое место в блокчейне – сам человек. Мошенники играют на нашей эмоциональности и человечности. Специальная подготовка и информация играют жизненно важную роль в максимальной защите от мошенников», заключает инвестор.