











Конец года обещает быть насыщенным для рынка криптовалют.

С момента своего появления в 2009 году биткойн — главная криптовалюта — вырос в цене с пары центов до нескольких тысяч евро. Некоторые выступают за его введение в Монако, другие, наоборот, против такой идеи.

Итак, каков статус маленькой золотой монеты и ее «коллег» Ethereum, Dogecoin и других в Княжестве? Вот несколько ключевых дат, которые дадут понять, сможете ли вы в ближайшем будущем заплатить за обед криптовалютой.

21 декабря 2017 года

Национальный совет принимает первый в истории закон, закладывающий основу для технологии, используемой для создания криптовалют: блокчейн. Закон №237 определяет термины блокчейна, устанавливает трехлетний тестовый период и создает Орган Монако по блокчейну (AMB). Тестовый период будет использоваться для продвижения проектов на основе блокчейна, а AMB будет осуществлять надзор за этим. Идея заключается в том, чтобы развивать новый сектор деятельности в Княжестве.

12 июня 2019 года

Тестовый период продолжается, но уже появился законопроект №995, который призван укрепить закон от 2017 года. Согласно новому законопроекту, внедряется схема предложения токенов, называемых первичными предложениями монет (ICO). Законопроект остается на рассмотрении.

17 декабря 2019 года

Закон № 1482 принят в Национальном совете под девизом «Укрепление доверия в онлайн-среде». Одна из частей этого закона посвящена безопасности цифрового обмена: изменяется правовой режим криптосредств (т.е. любого оборудования или программного обеспечения, используемого для шифрования данных).

23 июня 2020 года

Принят закон № 1491 о «Предложении ценных бумаг». Этот закон особенно интересен, поскольку он следует непосредственно за проектом закона об ICO, принятым в июне 2019 года. Была создана правовая база, позволяющая некоторым компаниям Монако при определенных условиях привлекать средства в токенах. Цель правительства Монако? Привлечь цифровые компании.

Конец 2021 года

В конце этого года планируется принять второй закон, который, возможно, станет толчком на пути разблокировки торговли криптовалютой в Княжестве. Ожидается, что законопроект будет регулировать торговые платформы, известные как DSPs — это поставщики услуг цифровых активов. По планам, закон усилит безопасность торговли на таких площадках.

Эти законы обеспечивают правовую основу для технологии блокчейн, которая используется для создания криптовалют. Тем не менее, точный порядок их использования остается крайне неясным. Похоже, кредитная карта (к сожалению?) по-прежнему будет нужна для оплаты обеда.

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