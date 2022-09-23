Лучшие советы редакции, как провести время в Княжестве и окрестностях!

Заново откройте для себя Княжество благодаря Дню европейского наследия

Эта неделя отличается от других, ведь в воскресенье в Княжестве пройдет 27-й День европейского наследия. Отличная возможность посетить около пятидесяти культурных объектов в Монако и окрестностях, включая места, куда обычно публике вход закрыт…

От парадных апартаментов Княжеского Дворца до Кафедрального собора Монако, не забывая о различных садах и парках — выбор велик! Мероприятие проходит под знаком Устойчивого Наследия и предлагает множество вариантов, как провести время. Monaco Tribune делится с вами несколькими идеями:

Фрески Княжеского Дворца

Если вы еще видели величественные фрески эпохи итальянского Возрождения, которые были представлены в июле этого года, то знайте, что Княжеский Дворец распахнет свои двери для бесплатного посещения в это воскресенье, с 10 до 18 часов. Отличная возможность заодно посмотреть на Парадные апартаменты, открытые после реставрации, которая продлилась несколько месяцев.

Музей доисторической антропологии

Поучаствуйте в это воскресенье в мастер-классах и экскурсиях по музею, основанному Князем Альбером I в 1902 году. Вниманию детей и их родителей будет предложена анимация, стенды, показы и игры по теме «Устойчивое Развитие», а также семейный квест «Мелина-Живые Истории». Встречаемся в Музее с 10 до 18 часов.

Каждый час проводятся экскурсии (встреча в фойе Музея), это отличная возможность познакомиться с ранее не выставлявшимися экспонатами.

Экзотический Сад

Еще одно наследие, оставленное Князем Альбером I: Экзотический Сад, который в порядке исключения будет открыт в воскресенье. До 8 октября там будет проходить выставка «Экзотический Сад — источник вдохновения». Успейте посетить экспозицию: в это воскресенье она будет открыта с 10 до 17 часов, далее до 8 октября со вторника по субботу, с 9 до 17 часов.

Более подробная информация

Сад Буленгрен

Прогуляйтесь по садам Буленгрен и Маленькой Африки (Jardins des Boulingrins et de la Petite Afrique), разбитым 140 лет назад рядом с площадью Казино. Место встречи: памятник Князю Карлу III в верхней части сада, в 14, 15 и 16 часов. Вас ждет увлекательная прогулка!

Подробную информация о 27-м Дне европейского наследия в Монако вы найдете здесь.

В честь открытия нового сезона приглашаем послушать концерт Филармонического Оркестра Монте-Карло.

В эту субботу, 24 сентября, Филармонический Оркестр Монте-Карло ждет вас в Гримальди Форуме на большой концерт в честь открытия сезона. Концерт называется «Отворяется дверь», за дирижерским пультом будет маэстро Казуки Ямада (Kazuki Yamada), партию скрипки исполнит Даниэль Лозакович (Daniel Lozakovich), в программе произведения Берлиоза, Чайковского и Дворжака.

Суббота, 24 сентября, в 20 часов

Гримальди Форум

Билеты: от 17 до 36 евро, в зависимости от категории

Бронирование онлайн на сайте Гримальди Форума

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Поучаствуйте в Яхт-Шоу Монако

Это, несомненно, ключевое событие сентября, и оно станет достойным завершением месяца: с 28 сентября по 1 октября пройдет 31-е традиционное Яхт-Шоу Монако. Встречаемся в порту Эркюль, чтобы полюбоваться восхитительными яхтами.

Экскурсии проводятся в четверг, пятницу и субботу. Уже сейчас вы можете приобрести однократный входной билет или пропуск на несколько дней. Обратите внимание на то, что билеты можно приобрести только онлайн.