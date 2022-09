Les meilleurs conseils de la rédaction pour s’occuper en Principauté et aux alentours !

Redécouvrir la Principauté grâce à la Journée Européenne du Patrimoine

Ce ne sera certainement pas une semaine comme les autres, car ce dimanche se tiendra la 27e Journée Européenne du Patrimoine en Principauté. L’occasion de visiter gratuitement une cinquantaine de sites à Monaco et aux alentours, y compris des lieux parfois interdits au public…

Des Grands Appartements du Palais Princier, à la Cathédrale de Monaco, en passant par les différents parcs et jardins, le choix est large ! Placée sous le signe du Patrimoine Durable, cette journée propose son lot d’activités. Monaco Tribune vous propose d’ailleurs quelques idées :

Les fresques du Palais Princier

Si vous n’aviez pas encore découvert les superbes fresques de la Renaissance italienne dévoilées en juillet dernier, sachez que le Palais Princier vous ouvrira ses portes gratuitement de 10 heures à 18 heures ce dimanche. L’occasion également de découvrir le réaménagement des Grands Appartements, après plusieurs mois de fermeture pour rénovation.

Le Musée d’Anthropologie Préhistorique

Profitez ce dimanche d’ateliers et de visites guidées de ce musée fondé par le Prince Albert Ier, en 1902. Les enfants et familles sont invités à profiter des animations, des stands, des démonstrations et des jeux « Patrimoine Durable », ainsi que de Mellina-Histoires Vivantes (une enquête-jeux pour les familles). Rendez-vous au Musée, de 10 heures à 18 heures.

L’établissement vous propose une visite guidée toutes les heures (rdv à l’accueil du Musée), pour découvrir des collections inédites.

Le Jardin Exotique

Autre héritage laissé par le Prince Albert Ier : le Jardin Exotique, qui rouvrira exceptionnellement ses portes ce dimanche, et jusqu’au 8 octobre, pour l’exposition « Le Jardin Exotique, une source d’inspiration ». A découvrir donc ce dimanche, de 10 heures à 17 heures, puis jusqu’au 8 octobre, du mardi au samedi, de 9 heures à 17 heures.

Plus d’infos

Les Jardins des Boulingrins

Arpentez les Jardins des Boulingrins et de la Petite Afrique, créés il y a 140 ans, aux côtés de la Société des Bains de Mer. Rendez-vous devant la statue du Prince Charles III, en haut des Jardins, à 14 heures, 15 heures et 16 heures pour une visite inédite !

Retrouvez ici toutes les informations sur cette 27e Journée Européenne du Patrimoine à Monaco.

Assister au concert d’ouverture de l’Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo

Ce samedi 24 septembre, l’OPMC vous donne rendez-vous au Grimaldi Forum pour son grand concert d’ouverture. Intitulé « Une porte s’ouvre », ce concert, savamment dirigé par Kazuki Yamada, et avec Daniel Lozakovich au violon, proposera des œuvres de Berlioz, Tchaikovsky et Dvorak.

Samedi 24 septembre, 20 heures

Grimaldi Forum

Tarifs : de 17 à 36 euros, selon la catégorie

Réservations en ligne, sur le site internet du Grimaldi Forum

Participer au Monaco Yacht Show

C’est bien sûr l’évènement phare de septembre, qui clôturera le mois : du 28 septembre au 1er octobre, se tiendra la 31e édition du traditionnel Monaco Yacht Show. Rendez-vous sur le Port Hercule pour admirer les superbes bateaux.

Les visites se font le jeudi, vendredi et samedi. Vous pouvez dès à présent acheter votre ticket d’entrée, ou votre pass pour plusieurs jours. Attention, la billetterie est uniquement en ligne.