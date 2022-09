Ecco una selezione della redazione dei migliori eventi nel Principato e dintorni. A te la scelta!

Riscoprire le ricchezze del Principato grazie alla Giornata Europea del Patrimonio

Questa non sarà una settimana come le altre, perché domenica, nel Principato, si terrà la 27° Giornata Europea del Patrimonio. Per l’occasione, sarà possibile visitare gratuitamente una cinquantina di siti a Monaco e dintorni, compresi luoghi normalmente chiusi al pubblico…

C’è l’imbarazzo della scelta: i Grandi Appartamenti del Palazzo del Principe, la Cattedrale di Monaco e diversi parchi e giardini. Diverse le attività previste durante la giornata all’insegna del Patrimonio Sostenibile. Ecco, di seguito, la selezione di Monaco Tribune:

Gli affreschi del Palazzo del Principe

Se non hai ancora avuto l’occasione di ammirare i magnifici affreschi rinascimentali svelati a luglio scorso, potrai accedere gratuitamente al Palazzo del Principe dalle 10.00 alle 18.00 di domenica. La visita sarà anche l’occasione di scoprire i Grandi Appartamenti, totalmente ristrutturati dopo diversi mesi di chiusura per lavori.

Il Museo di Antropologia Preistorica

Domenica, non perderti i laboratori e le visite guidate di questo museo, fondato dal Principe Alberto I nel 1902. Un ricco programma per bambini e famiglie, con animazioni, stand, dimostrazioni, giochi sul “Patrimonio Sostenibile” e un gioco investigativo immersivo per famiglie organizzato da Mellina-Histoires Vivantes. Appuntamento al Museo, dalle 10.00 alle 18.00

Sul posto, verranno proposte visite guidate ogni ora (ritrovo alla biglietteria del Museo), per scoprire collezioni inedite.

Il Jardin Exotique

Un altro luogo che fa parte del lascito del Principe Alberto I è il Jardin Exotique, che riaprirà eccezionalmente questa domenica e fino all’8 ottobre per la mostra “Il Jardin Exotique, fonte d’ispirazione”. Apertura domenica dalle 10.00 alle 17.00 e poi fino all’8 ottobre, dal martedì al sabato, dalle 9.00 alle 17.00.

I Jardins des Boulingrins

Passeggia nei giardini Boulingrins e Petite Afrique, creati 140 anni fa, accanto alla Société des Bains de Mer. Appuntamento davanti alla statua del Principe Carlo III, in cima ai Giardini, alle 14.00, 15.00 e 16.00 per una visita insolita!

Assistere al concerto inaugurale dell’Orchestra Filarmonica di Monte-Carlo (OPMC)

Sabato 24 settembre, l’OPMC vi aspetta al Grimaldi Forum per la grande serata inaugurale. Il concerto d’apertura, intitolato “Si apre una porta” e diretto da Kazuki Yamada e con Daniel Lozakovich al violino, proporrà opere di Berlioz, Tchaikovsky e Dvorak.

Sabato 24 settembre, ore 20.00.

Grimaldi Forum

Biglietti: da 17€ a 36€, in base alle categorie

Partecipare al Monaco Yacht Show

Si tratta sicuramente dell’evento clou che concluderà il mese di settembre. Dal 28 settembre al 1 ottobre, si terrà la 31° edizione del tradizionale Monaco Yacht Show. Non perderti le bellissime imbarcazioni in mostra al Port Hercule.

Le visite si svolgono giovedì, venerdì e sabato. È possibile acquistare già da ora il biglietto d’ingresso o il pass per più giorni. I biglietti sono disponibili solo online.