На 77-й Генеральной Ассамблее Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке Суверенный Князь, среди прочего, напомнил о важности срочных мер в борьбе с изменением климата.

В четверг, 22 сентября, выступая на Ассамблее, Князь Альбер II, прежде всего, воздал дань уважения Королеве Елизавете II, которая, по его словам, «воплощала собой единство и достоинство Объединенного Королевства», а затем выразил свое доверие новому Королю III. «Нет ни малейшего сомнения в том, что в царствование Его Величества Карла III покой и стабильность продолжат процветать», — заявил он с трибуны.

©Княжеский дворец Монако

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2022 год — судьбоносный для всей планеты

Заручившись поддержкой делегации, Князь не обошел молчанием свою излюбленную тему и напомнил, что во главе неотложных вопросов следует поставить проблемы окружающей среды. «Мы переживаем переломный момент, и он требует решений, которые приведут к трансформации (…) От речей пора перейти к делу, — настаивал глава государства. — Ни больше ни меньше, речь идет о том, чтобы ухватиться за последнюю данную нам возможность обеспечить для человечества будущее».

В своей речи Князь также выразил слова поддержки народу Пакистана, который пострадал от наводнений.

Что касается Монако, Княжество «продолжает решительно выступать в защиту окружающей среды и продвигать концепцию устойчивого развития». Князь напомнил, что Княжество осуществляет экономический переход с целью сократить выбросы парниковых газов на 55% до 2030 года и свести к нулю выбросы углерода к 2050 году.

Суверенный Князь также вспомнил своего прапрадеда, Князя Альбера I, который посвятил свою жизнь защите морей и океанов.

Укреплять сотрудничество в сфере здравоохранения

Говоря о санитарной ситуации, Князь подчеркнул важность более тесного сотрудничества, чтобы не оказаться перед такими трудностями, как в начале пандемии Covid-19. «Я обращаю особое внимание на то, как активно моя страна действует в рамках политики международного сотрудничества с партнерами, в первом ряду среди которых стоит Всемирная Организация Здравоохранения», — заявил Суверен, пообещав внимательно изучить «все новые варианты кризисного управления, которые могли бы помочь дать слаженный ответ, основанный на проверенных научных данных».

«На европейский континент вернулась война»

Говоря о вызовах времени, как не вспомнить войну на границах Европы? «Военная агрессия, которой подверглась Украина, очевидным образом нарушает международное право и принципы Хартии Объединенных Наций, посягая на безопасность и стабильность в Европе и мире. Кроме того, она причиняет украинскому народу немыслимые страдания, которые отсылают нас к самым темным моментам нашей истории», — отметил глава государства.

Вызовы цифрового мира

Еще один вызов XXI века: цифровой мир. «Обилие ненависти и дезинформации недопустимы», — полагает Суверен. По его мнению, искусственный интеллект должен находиться на службе человека, а не манипулировать его поведением и мыслью. Князь просит установить единые правила, чтобы киберпространство не стало «бесконтрольным, не разрушило наши демократии и не разобщило нас еще больше».

Перед тем, как закончить, Князь подчеркнул роль женщин, «чья роль в деле перемен является первоочередной». Он обратился к Ассамблее с вопросом: «Чего мы ждем, чтобы продвигать их в деле мирового лидерства?»

Монако, со своей стороны, «намерено продолжать действия в их поддержку в лоне структуры «ООН-женщины», Комиссии по делам женщин и благодаря политике содействия развитию». Об этом Князь заявил перед заполненным более чем на две трети залом. Страны-участницы 77-й Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций, прошедшей по ту сторону Атлантики, были представлены Главами Государств и Правительств.