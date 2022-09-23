Гран-при Монако официально внесен в программу Формулы-1, как минимум до 2025 года, и обязательно состоится в следующем году. Огромное облегчение для Князя Альбера II, а также для Мишеля Боери и Стефано Доминикали.

Это радостное известие поступило во вторник вечером, когда Международная автомобильная федерация (FIA) огласила полную программу Формулы-1 на сезон 2023 года. Среди 24 этапов программы – настоящий рекорд – фигурирует Гран-при Монако, который отметит в 2023 году свой 80-й юбилей.

«В интересах чемпионата мира, после долгих месяцев переговоров мы счастливы объявить о подписании с Формулой-1 трехлетнего договора, который, наверное, будет продлен», заявил Мишель Боери, президент Автомобильного клуба Монако, в коммюнике Формулы-1.

Князь Альбер II отреагировал на это сообщение из Нью-Йорка

Это объявление не могло оставить равнодушным Князя Альбера II, находящегося в настоящее время в Нью-Йорке, на 77-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. «Я испытываю глубокое удовлетворение и огромное облегчение, сообщил он в интервью телеканалу Monaco Info.

Я не мог себе представить сезон Формулы-1 без Гран-при Монако по историческим причинам Князь Альбер II

Я не мог себе представить сезон Формулы-1 без Гран-при Монако по историческим причинам. Гран-при Монако – важный момент в жизни Княжества, как в экономическом плане, так и в плане престижа и славы. Этой традиции почти 100 лет. Благодарю Автомобильный клуб Монако, Формулу-1 и Международную автомобильную федерацию, за то, что они сумели договориться, чтобы мы вместе развивали автомобильный спорт и Формулу-1.»

Долгие переговоры с успешным результатом

После долгих переговоров руководители Формулы-1 все-таки договорились с Автомобильным клубом Монако о сохранении Гран-при в программе соревнований, в баллотировке с другими историческими Гран-при, например Бельгии, который тоже был продлен. В календарь не вошел Гран-при Франции, проводимый с 2018 года на трассе Поль Рикар.

«Я счастлив подтвердить, что гонки в Монако продлятся до 2025 года. Я буду рад вернуться на улицы славного Княжества в рамках чемпионата следующего года, 28 мая, с удовлетворением отметил Стефано Доменикали, президент и исполнительный директор Формулы-1. Хочу поблагодарить всех участников этого нового договора и, в частности, Князя Монако, Альбера II, президента Автомобильного клуба Монако, Мишеля Боери, и всю его команду. Нам не терпится вернуться в следующем сезоне, чтобы вместе продолжить наше сотрудничество.»

Новый успех перед публикой? На свой последний выпуск Гран-при Монако собрал больше зрителей, чем в 2018 году, до пандемии Covid-19. Это еще одно подтверждение того, что любители Формулы-1 отводят важное место истории самой престижной дисциплины автомобильного спорта.