Officiellement inscrit au calendrier de la Formule 1 pour au moins trois années supplémentaires, soit jusqu’en 2025, le Grand Prix de Monaco se tiendra bien l’année prochaine. Pour le plus grand soulagement du Prince Albert II, mais aussi de Michel Boeri ou encore Stefano Domenicali.

La bonne nouvelle est tombée mardi soir, au moment où la FIA a dévoilé le calendrier complet de la Formule 1 pour la saison 2023. Parmi les vingt-quatre manches au programme, un record, figure bien le Grand Prix de Monaco, qui fêtera en 2023 sa 80e édition.

« Dans l’intérêt du championnat du monde de Formule 1, et après plusieurs mois de négociations, nous sommes fiers d’annoncer que nous avons signé un accord de trois ans avec la Formule 1, et qui sera probablement renouvelé, a déclaré Michel Boeri, président de l’Automobile Club de Monaco, dans un communiqué de la F1.

Le Prince Albert II réagit depuis New York

Une annonce qui n’a pas manqué d’interpeller le Prince Albert II, présent en ce moment à New York dans le cadre de la 77e Assemblée générale de l’ONU. « C’est une grande satisfaction et un grand soulagement, a-t-il confié au micro de Monaco Info.

Il était pour moi impossible d’imaginer une saison de F1 sans le Grand Prix de Monaco, pour des raisons historiques Prince Albert II

Il était pour moi impossible d’imaginer une saison de F1 sans le Grand Prix de Monaco, pour des raisons historiques. Le Grand Prix de Monaco est un moment important dans la vie de la Principauté, sur le plan économique mais aussi au niveau du prestige et de la notoriété. C’est une tradition qui existe depuis presque 100 ans. Je remercie l’Automobile Club de Monaco, Formula One et la FIA d’avoir trouvé un accord, pour que l’on puisse avancer ensemble pour le développement du sport automobile et de la F1. »

De longues négociations pour un dénouement positif

Après de longues négociations, les décideurs de la Formule 1 ont finalement trouvé un accord avec l’ACM pour maintenir au calendrier le Grand Prix de Monaco, en ballotage avec d’autres Grand Prix historique, comme celui de Belgique, lui aussi reconduit. Ce qui ne sera pas le cas du Grand Prix de France, disputé sur le circuit Paul Ricard depuis 2018.

« Je suis heureux de confirmer que nous courrons à Monaco jusqu’en 2025 et ravi d’être de retour dans les rues de cette célèbre Principauté pour le championnat de l’année prochaine, le 28 mai » s’est quant à lui félicité Stefano Domenicali, CEO de la Formule 1. Je tiens à remercier toutes les personnes impliquées dans ce renouvellement et en particulier le Prince Albert II de Monaco, Michel Boeri, président de l’Automobile Club de Monaco et toute son équipe. Nous sommes impatients d’être de retour la saison prochaine pour poursuivre notre partenariat ensemble. »

Pour un nouveau succès populaire ? Lors de la dernière édition, le Grand Prix de Monaco avait en effet accueilli plus de visiteurs qu’en 2019, année de référence avant la pandémie de Covid-19. Un signe de plus que les passionnés de la discipline accorde une place importante à l’histoire de la plus prestigieuse discipline du sport automobile.