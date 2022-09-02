У истоков этой прекрасной инициативы – ассоциация Soleil Royal 06 во главе с ее президентом Лораном Кастекс.

Портфели, пеналы, ручки, тетради… Пока школьники Княжества готовятся к началу учебного года 5 сентября, и корзины в магазинах наполняются школьными принадлежностями, ассоциация «Soleil Royal 06» собирает эти принадлежности для детей из Украины. Цель – позволить им продолжить учебу, несмотря на тяжелейшие условия.

До 12-го сентября вы можете внести свой вклад в это дело, передав ваши пожертвования в один из трех сборных пунктов в Княжестве: первый – рядом с бутиком Aldo (торговый центр Фонвъей), второй – в аптеке Pharmacie du Rocher и третий – в магазине Alden’t в Босолей.

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По данным издания Monaco-Matin поддоны с принадлежностями отправятся в путь 22 сентября и будут доставлены до границы Словакии с Украиной. Также принимаются денежные пожертвования на расходы по доставке этих поддонов в виде чеков на счет «Association Soleil Royal 06» по адресу: Soleil Royal 06, 262 avenue des Mimosas, Résidence du Midi, 06190 Roquebrune-Cap-Martin.

Как заявил в соцсетях президент ассоциации, Лоран Кастекс, эти пожертвования предназначены детям, оставшимся в Украине: «После многочисленных злобных сообщений, которые я регулярно получаю, относительно сбора школьных принадлежностей для детей из Украины, могу пояснить: я помогаю детям (около 600 человек) из двух лагерей на западе страны. Их родители, оставшиеся на востоке для участия в боевых действиях, предпочли отправить для безопасности своих детей на запад страны, а не оставлять их в подвалах на полгода, как некоторые. Хочу уточнить, я помогаю бедным, у которых не было возможности или желания выехать из страны. И не надо мне разъяснять в ваших сообщениях, что у украинцев здесь роскошные автомобили. Я отдаю себе в этом отчет. Их много в моем квартале. Потому я и уточняю: я помогаю детям на местах. Они – из семей, которым не повезло, они не хотели стать жертвами войны. Так что, давайте проявим солидарность и подарим лучик солнца детям, откуда бы они ни были! Спасибо всем, особенно тем, кто поддерживает нас с самого начала!»