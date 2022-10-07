После поста заместителя председателя Национального совета Брижит Боккон-Пажес взяла курс на преемственность.

После отставки председателя Национального совета, Стефана Валери, 28 сентября, вчера вечером заместитель председателя, Брижит Боккон-Пажес, была выбрана председателем Ассамблеи монакских депутатов. Это первая женщина-председатель за 111 лет существования Совета.

«Я осознаю символическое значение этих выборов. Надеюсь, мое избрание вдохновит всех молодых женщин, которые на нас смотрят, на последовательное стремление к мечте», заявила она в своей первой речи. В результате этого избрания Монако вошло в узкий круг стран с женщинами во главе Ассамблеи (по данным ООН в 2020 году в 190 парламентах мира лишь 58 женщин занимали этот пост).

22 национальных советника – в полном составе – единогласно проголосовали за то, чтобы Брижит Боккон-Перес сменила Стефана Валери на этом посту. Напомним, что Стефан Валери покинул пост Председателя Национального совета и займет должность президента компании SBM в апреле 2023, вместо Жан-Люка Биамонти, нынешнего заместителя президента.

В свою очередь, Бальтазар Сейду, ранее занимавший пост председателя Комиссии по финансам и национальной экономике, был единогласно выбран своими коллегами на пост заместителя председателя Совета.

Последовательность – линия поведения

Брижит Боккон-Пажес уверяет, что вступает в свою новую должность со «скромностью и решимостью», но не предвидит крупных перемен. Она указывает, что ее избрание полностью вписывается в логику последовательной работы ее предшественника. «В течение всего моего мандата я буду продолжать работу в свете обязательств, принятых перед монегасками в 2018 году».

По этому поводу новый председатель Национального совета сослалась на вопрос жилья для монегасков:

«Этот вопрос выходит за рамки нашего зала заседаний, он правомерно беспокоит всех монегасков в стеснительной ситуации, которые стремятся к хорошему жилью в своей стране. Благодаря широкой программе ввода в эксплуатацию государственного жилья, начатой в 2019 году, первая задача – устранить нехватку жилья за последние годы – будет выполнена в 2023 году. Тем не менее, устранение этой нехватки – лишь первый шаг на пути решения вопроса, потому что нам известно, что необходимо ежегодно строить достаточно нового жилья, чтобы избежать нового кризиса. На сегодняшний день ситуация не позволяет нам гарантировать будущее, мы вернемся к этому вопросу в ходе дебатов по бюджету. В этом жизненно важном вопросе я занимаю позицию строгой последовательности.»

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Напомним, что следующие национальные выборы состоятся в феврале 2023 года.