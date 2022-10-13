Участок будет современным, более изолированным и безопасным.

На этой неделе Управление по эксплуатации общественных зданий (SMBP) начало работы по преобразованию вертолетной станции и ремонту вертодрома в Монако. Для этого, в первую очередь, были временно установлены 250 кв. м модульных помещений на парковке вертолетной площадки. Это позволит компании поддерживать свою деятельность в течение полугода ремонтных работ.

С апреля 2023 года, когда все работы будут завершены, в распоряжении пассажиров и персонала появится совершенно новый зал регистрации. Новая планировка позволит оптимально распределить пространство, а вход в здание будет приведен в соответствие со стандартами для людей с ограниченной подвижностью.

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Управление по эксплуатации общественных зданий также установит наружную теплоизоляцию на всех фасадах здания. Наряду с заменой оконных и дверных блоков это позволит снизить уровень шума и загрязнения воздуха от вертолётов. Эта часть работ будет завершена созданием двух шлюзов: одного — на главном входе, а другого — на подъезде к взлетно-посадочной полосе.

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В качестве последнего этапа Управление по эксплуатации общественных зданий усилит безопасность окружающей территории за счет более высокого ограждения периметра и дополнительной системы защиты от проникновения на территорию площадки.