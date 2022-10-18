В партнерстве с Евролигой БК «Монако» выпустил часовой документальный фильм о закулисной жизни клуба перед началом сезона 2022-2023 г.

С прихода в клуб украинца Сергея Дьяченко в 2013 до дебютов в сезоне 2022-2023 с президентом Алексеем Федорычевым, – сезона, который может стать историческим для Roca Team, – этот репортаж знакомит нас с историей клуба, который за десять лет стал образцом европейского баскетбола.

С участием всех лидеров клуба

Документальный фильм с участием Олексия Ефимова, Саши Обрадовича и Звездана Митровича представляет тех, кто сделал свой вклад во взлет БК «Монако» от его дебютов в лиге N1, до титула чемпиона Европы в 2021 году и предсезонного стажа в Бормио, в Италии.

В этом выпуске цикла Euroleague Basketball Originals слово также предоставляется бывшим и нынешним игрокам команды. Интервью дают Майк Джеймс, Джордан Лойд, а также Донатас Мотеюнас, заявивший о Монако: «Другого такого места нет на Земле. Никакого другого.»

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