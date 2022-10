In collaborazione con l’Eurolega, l’AS Monaco Basket ha prodotto un documentario di circa un’ora per svelare il dietro le quinte della squadra prima dell’inizio della stagione 2022-2023.

Dall’ascesa del club all’arrivo dell’ucraino Sergey Dyadechko nel 2013, fino agli inizi di una stagione 2022-2023, sotto la presidenza di Aleksej Fedoricsev, che potrebbe passare alla storia. Il reportage esplora il passato e il presente di una squadra che in dieci anni è diventata un punto di riferimento nel basket europeo.

Con la partecipazione tutti i personaggi indispensabili per il successo del club

Con la partecipazione di Oleksiy Yefimov, Sasa Obradovic, Sergiy Gladyr e Zvezdan Mitrovic, il documentario dà la parola a chi ha contribuito al successo dell’AS Monaco Basket, dal debutto in N1, passando per il titolo di Campioni d’Europa del 2021, fino all’allenamento in vista della nuova stagione a Bormio, nel nord Italia.

Nel documentario firmato Euroleague Basketball Originals, troverete ex giocatori e cestisti attuali. Potrete anche ascoltare le testimonianze di Mike James, Jordan Loyd o ancora Donatas Motiejunas, che, parlando di Monaco, ha dichiarato: “Non c’è nessun altro posto come questo sulla Terra. Nessun altro posto sulla Terra”.

