Ссора вспыхнула в тот день, когда супруга по телефону узнала, что муж ей изменяет.

Оба считают себя жертвами в деле, которое рассматривал суд по уголовным делам Монако 25 октября. Она, неработающая украинка 35 лет, рассчитывает на 50 000 евро, которые муж перечисляет ей каждый месяц. Их бракоразводный процесс длится с марта 2020 года.

Он, инвестор, на 10 лет старше и из состоятельной семьи, стоит во главе фармацевтической империи с капиталом более миллиарда евро. 27 октября 2019 года из-за подозрений в измене между супругами разразилась жестокая ссора. Жена подала жалобу.

Факты

Супруга собиралась навестить родственников в Москве и из поезда позвонила мужу, который случайно снял трубку, хотя в этот момент предавался любовным утехам с другой женщиной, и оказался пойман с поличным.

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Она вышла из поезда и в спешке вернулась домой в Монако, в квартиру площадью 360 кв.м., которую занимает до сих пор. Разговор между супругами быстро перерос в перепалку, супруга поцарапала мужа и ударила его по лицу. По результатам освидетельствования, супруг на два дня получил лист нетрудоспособности. Мужчину, который сейчас живет на вилле в Кап-д’Ае, подозревают в том, что в ответ он прижал жену к стене и нанес удары ногами.

Пара, имеющая гражданство Сент-Китс и Невис (государство в Карибском море), состоит в браке с 2013 года и имеет сына 7 лет.

«Я была опечалена и раздосадована, но не рассержена», – отвечает супруга, когда председатель суда Жером Фужера Лаверньоль (Jérôme Fougeras Lavergnolle) спрашивает, в каком состоянии она вернулась к мужу. Через переводчика она добавляет, что собиралась вернуться, чтобы забрать личные вещи.

С удивительным спокойствием она рассказывает о характере того, с кем разделила почти десять лет своей жизни. «Вся наша семья страдала из-за него (…) Он сильно пьет и не первый раз проявляет жестокость. Я думаю, что его первая жена совершила самоубийство из-за его биполярного поведения», — заявила супруга в зале суда.

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Мужчина выглядит потрясенным словами, прозвучавшими на процессе, хотя он признает, что страдает биполярным расстройством, уточняя, тем не менее, что оно «не представляет никакой опасности» ни для него, ни для других. «Я просто склонен впадать в состояние эйфории», – объясняет он. Судимость у него отсутствует, как и у супруги.

«Жестокость, будь то при нападении или защите, недопустима». Прокурор требует одинакового наказания для обоих. То есть речь идет о том, чтобы обоих приговорить к месяцу условного заключения или же обоих освободить от судебного преследования.

Процесс из-за денег?

«Это процесс из-за денег», — заявляет адвокат супруга. Обстановка в зале суда напряженная. «Она хочет обратить этот процесс себе на пользу, чтобы получить развод. Подать на развод первым решил супруг, и в этот момент она подала жалобу, это было несколько месяцев спустя после события! Четыре человека дали показания в пользу супруга, а в пользу супруги – ни одного», – продолжает он.

Из-за судебной процедуры клиенту адвоката было отказано в гражданстве Монако, ему также пришлось отказаться от вожделенного поста дипломата. Адвокат Пьер-Оливье Ламбер (Pierre-Olivier Lambert) из адвокатской палаты Парижа требует компенсации ущерба в размере 150 000 евро.

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По словам монегасского адвоката противоположной стороны, семья обвиняемого «купается в деньгах», и именно благодаря финансам супруг, якобы, получил показания работавших у него сотрудников. «Биполярное расстройство в сочетании с алкоголем может делать людей агрессивными». Адвокат просит прекращения разбирательства в отношении своей клиентки.

Вынесение судебного решения было отложено для рассмотрения дела, приговор будет объявлен 22 ноября в 14 часов.