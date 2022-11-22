Из общественного транспорта остаются только автобусы, но и их движение будет затрудненным.

Последние выходные ноября будут нелегкими для железнодорожных пассажиров. В связи со строительными работами по обеспечению доступа к вокзалу Болье-сюр-Мер железнодорожное сообщение будет прервано с пятницы 25 ноября 20:00 до воскресенья 27 ноября 09:00.

SNCF не планирует открывать дополнительные линии, поэтому следует воздержаться от поездок или воспользоваться другими видами транспорта. Автобусная линия № 100 Ницца – Ментон через Монако работает с перебоями до апреля 2024.

Можно воспользоваться маршрутом № 607 Ницца – Монако или № 608 Монако – Ментон. Также работает маршрут № 25 Ментон – Вентимилья.

Дополнительная информация: TER SNCF