Per quanto riguarda i trasporti pubblici, dovrete affidarvi esclusivamente agli autobus, che saranno anch’essi interessati dai lavori.

L’ultimo fine settimana di novembre si preannuncia difficile per chi viaggia in treno. A causa di lavori di accessibilità nella stazione di Beaulieu sur Mer, dalle 20:00 di venerdì 25 novembre fino alle 9:00 di domenica 27, non circoleranno treni.

La SNCF non intende fornire una linea sostitutiva, quindi dovrete rinunciare al viaggio o trovare un altro mezzo di trasporto. Anche la linea di autobus 100, che collega Nizza a Mentone passando da Monaco, subirà delle variazioni fino ad aprile 2024.

Non vi resta che prendere la linea 607, che collega Nizza a Monaco, o la linea 608 per arrivare a Mentone partendo dal Principato. Per raggiungere Ventimiglia da Mentone, invece, esiste ancora la linea 25.

Per saperne di più: TER SNCF