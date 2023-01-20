Князь Альбер II и Княгиня Шарлен будут присутствовать на коронации короля Карла III

Суверенный Князь подтвердил эту информацию в интервью журналу People, опубликованном 17 января.

6 мая Княжеская чета будет в Лондоне. Именно на этот день назначена церемония коронации Карла III, которая, по словам Князя Альбера II, вне всяких сомнений, будет «невероятной и очень трогательной».

В интервью американскому журналу People Суверенный Князь поделился, что не разговаривал лично с королем Карлом III со времени смерти его матери, королевы Елизаветы II.

«Я уверен, что Его Величество внесет в церемонию свой личный штрих», —прокомментировал Князь, подтвердив, что он и его супруга, Княгиня Шарлен, будут присутствовать на церемонии. Отвечая на вопрос о детях, Государь сказал, что на данный момент он не знает, примут ли участие в поездке Наследный принц Жак и Принцесса Габриэлла: «Я думаю, что они еще слишком малы для такого рода церемоний, но посмотрим».

По данным People, церемония должна стать уникальным событием: в Вестминстерском аббатстве соберутся 2 000 гостей, и еще тысячи зрителей ожидаются на пути следования праздничного кортежа.

Князь Альбер II поздравил короля Карла III с восшествием на престол

Крепкая дружба между двумя монархами

Однако помимо пышности предстоящей коронации, важную роль играет и дружба между Князем Альбером II и английским монархом. «Его Величество всегда активно выступал за [защиту окружающей среды] и постоянно стремится к дальнейшему исследованию связанных с этим вопросов. (…) Король Карл всегда был в авангарде [этого движения]», — продолжает Князь, называя его «пионером в области экологии».

По словам журнала People, из-за своих новых обязанностей король Карл III, возможно, не сможет уделять столько времени вопросам экологии, как раньше. Возможно, его сын, принц Уильям, может принять у него эстафету, хотя официально пока об этом ничего не было объявлено.

Князь Альбер II отдал большую дань уважения той борьбе, которую новый монарх демонстрировал «в ходе крупных сражений. За совершенствование архитектуры, устойчивую энергетику, против вырубки лесов и по многим острым экологическим вопросам. Мы очень часто обменивались мнениями по этим проблемам».

Наряду с их общим увлечением, Князь Альбер II описывает короля Карла как человека, который «очень терпелив, необыкновенно образован, с прекрасным чувством юмора», со смехом вспоминая забавный случай из их прошлого.

«Когда-то, много лет назад, мы все собирались на определенные мероприятия, такие как свадьбы, похороны или крестины в других королевских семьях. Если в ходе церемонии был предусмотрен торжественный проход в зале или соборе или когда нас объявляли, нас всегда ставили в пару, потому что мы были «двумя венценосными холостяками». Это происходило так часто, что в конце концов, мы стали смеяться над этим», — сказал Князь в заключение своего интервью.