Сколько стоит аренда квартиры в окрестностях Монако? ￼

Интерактивная карта, опубликованная Министерством жилищного строительства, показывает, как различается арендная плата французов в зависимости от региона.

Спойлер: арендная плата в окрестностях Монако является одной из самых высоких во Франции. В данной статье речь идёт только о цене аренды квартиры за квадратный метр (включая коммунальные платежи) для частных квартир. Эта «карта аренды», составленная благодаря партнерству между Министерством жилищного строительства Франции, группой компаний SeLoger Group и Leboncoin, показывает, что Кап-д’Ай является своеобразным местным рекордсменом: в среднем, стоимость составляет 27 евро за квадратный метр. Обратите внимание, что во Франции месячная арендная плата за квартиру в расчете на квадратный метр равна 9,38 евро, согласно оценкам Государственного агентства по вопросам жилья (ANIL).

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Неподалеку, в Босолее, цена составляет 25,10 евро, в Ля-Тюрби — 23,40 евро, а в Рокбрюн-кап-Мартене средняя арендная плата за квадратный метр — 21,40 евро. Эти территории уже непосредственно граничат с Княжеством, но карта охватывает весь департамент.

По цене 5,75 евро за квадратный метр можно арендовать квартиру в городе Дарни департамента Вогезы. В четвёртом округе Парижа придётся раскошелиться уже на 33,07 евро за квадратный метр.