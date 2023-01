Quanto costa l’affitto di un appartamento vicino Monaco? ￼

Una mappa interattiva, pubblicata dal Ministero dell’edilizia residenziale, permette di visualizzare i canoni di affitto pagati dai francesi in funzione della regione.

Che gli affitti nei pressi di Monaco siano tra i più cari della Francia non ci sorprende. Qui indicheremo solo il prezzo al metro quadro per la locazione di appartamenti privati, utenze incluse. In questa “mappa degli affitti”, realizzata grazie alla collaborazione tra il Ministero dell’edilizia residenziale francese, il Gruppo Se Loger e Leboncoin, Cap d’Ail detiene il record locale, con una media di 27 euro al metro quadro. Da notare che in Francia, secondo quanto stimato dall’Agenzia nazionale per l’informazioni sugli alloggi (ANL), l’affitto mensile al metro quadro per un appartamento è di 9,38 euro,

Commissione Testimonio II: come fare domanda per un alloggio statale

Senza andare troppo lontano, Beausoleil si piazza sui 25,10 euro, la Turbie sui 23,40 euro e Roquebrune-Cap-Martin sui 21,40 euro al metro quadro. Questi sono i comuni più vicini al Principato, ma la mappa comprende tutto il dipartimento.

Per 5,75 euro, potete affittare un appartamento a Darney dans les Vosges. Nel IV arrondissement di Parigi, invece, vi serviranno 33,07 euro al metro quadro.