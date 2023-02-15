52 человека получили монакское гражданство в 2022

В мэрии Монако прошел традиционный прием в их честь.

9 февраля, после двухлетнего перерыва из-за санитарного кризиса, в Свадебном зале мэрии прошел прием для 52 человек, получивших – по закону или по княжескому указу – монакское гражданство в прошлом году.

На церемонии присутствовали члены Венценосного Совета во главе с его председателем, Мишелем Боери, а также мэр Монако, Жорж Марсан, и его заместители: Камий Свара, Маржори Кровотто, Клоэ Боскальи Леклер, Шарль Марисис, Карин Ардиссон Салопек, Франсуа Лаллеман, Андре Ж. Кампана и коммунальный советник Мелани Флашер.

В своей речи мэр поздравил новых граждан с вступлением в «большую монакскую семью». Он напомнил, что вступление в монакское гражданство – это, прежде всего, принятие культуры, традиций и особенностей Монако, а также всего сообщества, сплоченного вокруг Князя и его семьи.

Он также кратко рассказал об истории мэрии, старейшего учреждения Княжества, которое еще называют «Домом монегасков», поскольку она поддерживает граждан и резидентов на каждом этапе жизни, после чего детский хор Академии Ренье III исполнил монакский гимн в сопровождении собравшихся.

Затем 52 новых монегаска получили символические подарки, в частности, репродукцию оригинала монакского гимна, рукописного документа поэта Луи Нотари, и литографию.

Как получить гражданство Монако?

Напомним, что рождение или проживание на территории Монако не позволяет автоматически получить монакское гражданство. Гражданином Монако можно стать, если хоть один из ваших родителей является гражданином Монако на момент вашего рождения (включая случаи усыновления и удочерения, а также рождения в Монако от неизвестных родителей). Гражданство можно также получить: