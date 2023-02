52 persone hanno acquisito la cittadinanza monegasca nel 2022

Il tradizionale ricevimento in loro onore si è tenuto presso il Municipio di Monaco.

Lo scorso 9 febbraio, dopo due anni di stop a causa della crisi sanitaria, la Sala dei matrimoni del Municipio ha accolto le 52 persone che, per legge o per Ordinanza Sovrana, hanno acquisito la cittadinanza monegasca lo scorso anno.

Per l’occasione erano presenti i membri del Consiglio della Corona, tra cui il presidente Michel Boeri, nonché il sindaco Georges Marsan, insieme ad alcuni dei suoi assessori: Camille Svara, Marjorie Crovetto, Chloé Boscagli Leclerq, Charles Maricic, Karyn Ardisson Salopek, François Lallemand, André J. Campana e Mélanie Flachaire, consigliera comunale.

Il Sindaco ha tenuto un discorso per dare il benvenuto ai nuovi cittadini “nella grande famiglia monegasca”. Marsan ha ricordato che l’acquisizione della cittadinanza monegasca è innanzitutto un impegno nei confronti della cultura, delle tradizioni e delle peculiarità di Monaco, ma anche di una comunità unita attorno al Sovrano e alla sua Famiglia.

Dopo aver raccontato la storia del Municipio, la più antica istituzione del Principato soprannominata “Casa dei Monegaschi”, in quanto accompagna patrioti e residenti in ogni fase della vita, il Coro dei bambini dell’Académie Rainier III ha intonato l’inno monegasco, a cui si sono uniti tutti gli ospiti.

I 52 nuovi monegaschi hanno poi ricevuto alcuni doni simbolici, in particolare una riproduzione dell’inno monegasco originale, il documento scritto a mano dal poeta Louis Notari e una litografia.

Come ottenere la cittadinanza monegasca?

Ricordiamo che nascere o vivere a Monaco non dà diritto alla cittadinanza monegasca. Per essere monegaschi è necessario che almeno uno dei genitori sia monegasco al momento della nascita (anche in caso di adozione o di nascita a Monaco da genitori sconosciuti). È inoltre possibile acquisire la cittadinanza: