Формула-1: Знакомьтесь с новым Ferrari SF-23 Шарля Леклера
Scuderia Ferrari представила свой новый болид Формулы-1 на сезон 2023 года, который стартует в воскресенье, 5 марта, на Гран-при в Бахрейне.
Где как не в театре Маранелло представлять новинку от Ferrari? Под солнцем, перед трибунами, полными тифози, на свет появился SF-23 и встал на трассу Фиорано. Пилоты – Шарль Леклер и Карлос Сайнс.
Meet SF-23, #Tifosi!
Introducing our 2023 challenger 🏎 #SF23 pic.twitter.com/O9uNS7mAIC
— Scuderia Ferrari (@ScuderiaFerrari) February 14, 2023
«Это – особое место для презентации болида, поделился монакский пилот, вице-чемпион мира прошлого года. С тех пор, как я в команде, это первый раз.»
SF-23 – уже на трассе
Красный цвет SF-23 – еще ярче, чем на его предшественнике, а на заднем спойлере – культовая маркировка Ferrari белого цвета. Фанаты Ferrari не упустили ни одной секунды из первых кругов этого болида 2023 года по трассе.
«Эти первые километры после стольких, намотанных на тренажере, это что-то, прокомментировал Шарль Леклер. Оба круга прошли хорошо.»
Чтобы увидеть SF-23 в деле, придется подождать еще две недели с лишним. Старт сезона назначен на 5 марта, на Гран-при в Бахрейне.