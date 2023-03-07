Формула-1: Знакомьтесь с новым Ferrari SF-23 Шарля Леклера

Scuderia Ferrari представила свой новый болид Формулы-1 на сезон 2023 года, который стартует в воскресенье, 5 марта, на Гран-при в Бахрейне.

Где как не в театре Маранелло представлять новинку от Ferrari? Под солнцем, перед трибунами, полными тифози, на свет появился SF-23 и встал на трассу Фиорано. Пилоты – Шарль Леклер и Карлос Сайнс.

«Это – особое место для презентации болида, поделился монакский пилот, вице-чемпион мира прошлого года. С тех пор, как я в команде, это первый раз.»

SF-23 – уже на трассе

Красный цвет SF-23 – еще ярче, чем на его предшественнике, а на заднем спойлере – культовая маркировка Ferrari белого цвета. Фанаты Ferrari не упустили ни одной секунды из первых кругов этого болида 2023 года по трассе.

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«Эти первые километры после стольких, намотанных на тренажере, это что-то, прокомментировал Шарль Леклер. Оба круга прошли хорошо.»

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Чтобы увидеть SF-23 в деле, придется подождать еще две недели с лишним. Старт сезона назначен на 5 марта, на Гран-при в Бахрейне.

© Scuderia Ferrari

© Scuderia Ferrari