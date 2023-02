Formula 1: scopriamo la nuova Ferrari SF-23 di Charles Leclerc

La Scuderia Ferrari ha presentato la sua nuova monoposto per la stagione 2023 di F1, che prenderà il via domenica 5 marzo con il Gran Premio del Bahrain.

Quale scenario migliore di Maranello per svelare l’ultima nata della Scuderia Ferrari? In una giornata di sole e davanti a una galleria gremita di tifosi, la SF-23 è stata svelata al grande pubblico prima di scendere in pista a Fiorano, con Charles Leclerc e Carlos Sainz al volante.

“È un luogo molto speciale per svelare una vettura”, ha affermato il pilota monegasco, secondo classificato al campionato del mondo dello scorso anno. “È la prima volta da quando sono entrato in squadra”.

La SF-23 già in pista

Di un rosso più brillante rispetto al suo predecessore, la SF-23 presenterà l’iconica scritta Ferrari in bianco sull’alettone posteriore. Una gioia per i tifosi della Scuderia, che non si sono persi nemmeno un secondo dei primi giri della Ferrari versione 2023.

“Questi primi chilometri dopo tanto lavoro al simulatore sono speciali”, ha commentato Charles Leclerc. “È andato tutto bene in questi due giri”.

Per vedere la SF-23 in gara bisognerà aspettare poco più di due settimane. La stagione riprenderà il 5 marzo con il Gran Premio del Bahrain.

© Scuderia Ferrari

© Scuderia Ferrari