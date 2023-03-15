Риккардо Жирауди открывает свой первый кебаб-ресторан в Монако

Владелец дюжины заведений, уже давно и успешно работающих в Княжестве, холдинг Giraudi Group продолжает расширять свою сеть ресторанов.

Новое детище будет называться Babek (кебаб на верлане). Этим проектом Риккардо Жирауди пускается в увлекательную авантюру. Следующий ресторан монегасского предпринимателя предполагает концепцию заведения быстрого приготовления. В меню — мясо, приготовленное на вертеле, будет подаваться с хлебом наан или лепёшками.

Расположенный на улице Принцессы Каролины Babek обещает клиентам, что каждый «сможет создать свой собственный кебаб». Тип соуса, овощи и хлеб, с картофелем фри или нет… Любители кебаба знают, насколько важно выбрать правильные ингридиенты.

Риккардо Жирауди: «Я хочу сохранить творческий дух во всем, что я делаю»

Следующим летом в Княжестве должен открыться Leafbar – вегетарианский филиал культового ресторана Beefbar. В ноябре прошлого года Риккардо Жирауди поделился с нами идеями своих основных будущих проектов, которые простираются далеко за пределы Монако.