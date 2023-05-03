Карл Лагерфельд и Монако: долгий роман

Немецкий модельер поддерживал тесные отношения с Княжеством, в частности, с Принцессой Каролиной.

30 марта этого года в журнале Le Point была опубликована статья о «Последних секретах Карла Лагерфельда», из которой следует, что Принцесса Каролина фигурировала в завещании умершего стилиста. «В завещании было также указано, что его близкая подруга Каролина Монакская, принцесса Ганноверская, (…) [может] выбрать себе некоторую мебель модельера», уточняло издание, добавив, что документ, составленный в 2016 году, был вскрыт у нотариуса Анри Рей в Монако.

Это новое доказательство привязанности Карла Лагерфельда не только к Княжеству, но и к княжеской семье и, особенно, к Принцессе Каролине.

Принцесса Каролина и ее дочь, Шарлотта Казираги, присутствовали на похоронах немецкого модельера, 22 февраля 2019 года. Незадолго до своей смерти Карл Лагерфельд рассказал изданию Figaro Magazine: «Каролина Монакская элегантна, ее стать и воспитание избавляют ее от необходимости повторять себе каждое утро, кто она такая.»

Литератор Марк Ламброн всегда добавлял в колонках издания Le Figaro, что Лагерфельд считал Шарлотту Казигари, «лицо» Chanel, «блестящей, намного выше уровня европейской элиты, он описывал нимфу волшебными словами, на манер Томаса Манна.»

Престижный режиссер Бала Роз

История 40-летней дружбы между Карлом Лагерфельдом и Принцессой Ганноверской можно также проиллюстрировать активным участием модельера в престижном Бале Роз 2013 года, постановку которого Принцесса Каролина попросила его выполнить. Это был особый год – год 150-летия компании Monte-Carlo Société des Bains de Mer – который модельер вписал в тему «belle & pop».

Это сотрудничество пользовалось таким успехом, что немецкий модельер продолжил его в последующие годы. До 2018 года темами балов были русский конструктивизм, ар-деко, кубинские страсти, венский романтизм и Нью-Йорк. В 2019 году компания SBM решила воздать дань скончавшемуся несколькими неделями раньше Карлу Лагерфельду. По информации журнала Vogue телеведущий Стефан Берн выступил с взволнованной речью в память о модельере.

Бал Роз 2019 года на тему «Ривьера 50-х» был таким, каким его задумал перед смертью Карл Лагерфельд – © Monte-Carlo SBM

Десять лет на вилле La Vigie

В 2006 году издание Le Monde описывает Карла Лагерфельда как «страстного книголюба». Модельер имел впечатляющую библиотеку, разбросанную по различным его резиденциям, включая и монакскую. В конце 80-х годов модельер жил в хорошо известном в Монако и на Лазурном берегу месте: на знаменитой вилле La Vigie.

Карл Лагерфельд жил на вилле La Vigie с конца 80-х до конца 90-х – © Edge Retreats

Карл Лагрефельд полностью обновил эту виллу площадью 600 м². Вилла окружена сказочными средиземноморскими садами, имеет шесть спален, четыре ванных комнаты, два дрессинга, бильярдный зал, библиотеку и террасу площадью 237 м². Стилист описывал ее как «самое надежное место в мире». «К вилле невозможно приблизиться. К ней не ведет никакая государственная дорога, чтобы в нее войти, надо пройти две двери. У нее нет даже адреса, так что никто не может мне написать», заявил Лагерфельд журналу W.

Карл Лагерфельд съехал с виллы в конце 90-х, но оставил в ней свой след. В 2021 на этой престижной вилле Шарлотта Казигари позировала для Chanel, замкнув таким образом круг.

Шарлотта Казигари – «лицо» марки Chanel – © Chanel

Готовится выход сериала

Карл Лагерфельд поддерживал особые, очень тесные дружеские отношения с Принцессой Каролиной, но он также имел связи с Князем Альбером II и Княгиней Шарлен, в частности, он был в списках приглашенных на их свадьбу в 2011 году.

Несколькими неделями раньше Князь Альбер II, будущая Княгиня Шарлен и Карл Лагерфельд снялись вместе на торжественном приеме amfAR в Каннах: это событие было организовано в пользу фонда Элизабет Тейлор, одного из крупнейших американских и всемирных фондов по финансированию профилактики и медицинских исследований в области СПИДа. По данным издания Le Parisien в том году было собрано не менее семи миллионов евро.

Слева направо: кондитер Герман Бюльбеккер, Князь Альбер II, Княгиня Шарлен (в то время Шарлен Виттсток) и Карл Лагерфельд на торжественном приеме amfAR в 2011 г. – © Flickr

Через четыре года после смерти Карла Лагерфельда Монако хранит его память. Будь то престижные аукционы, еще недавно проведенные в Княжестве, или будущий сериал Kaiser Karl, съемки которого должны начаться в Монако в мае. Этот шестисерийный сериал с Алексом Лютц и Даниэлем Брюль в главных ролях выйдет на платформе Disney+ и расскажет о жизни стилиста.