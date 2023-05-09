Князь Альбер II и Княгиня Шарлен на коронации короля Карла III

В преддверии церемонии Суверенный Князь поделился в интервью историей их дружбы.

6 мая взоры всего мира были прикованы к Соединенному Королевству и коронации короля Карла III. Торжественная церемония, на которой присутствовали Князь Альбер II и Княгиня Шарлен, прошла в самом центре Лондона.

Накануне в пятницу, 5 мая, Княжеская чета была приглашена на прием в Букингемском дворце в присутствии монарха. На следующий день Государь и его супруга в числе почётных гостей присутствовали на коронации короля Карла III и королевы Камиллы в Вестминстерском аббатстве.

Впервые в истории правитель Монако присутствовал на коронации британского монарха — © Самир Хуссейн/WireImage (на странице Княжеского дворца в Facebook)

Перед коронацией Князь Альбер II поделился своими впечатлениями о короле Карле III в интервью, показанном телеканалом TF1 6 мая. Государь принял во дворце журналиста Жан-Клода Нарси (Jean-Claude Narcy) и выразил своё мнение о британском монархе: «Он интуитивно идёт навстречу людям, тянется к ним. Я убеждён, что он обладает природной эмпатией по отношению к окружающим. Думаю, что это станет отличительной чертой его правления».

Князь Альбер II ранее уже упоминал о дружеских узах, связывающих его с королем Карлом III и, прежде всего, об их общей приверженности делу защиты окружающей среды. Суверенный Князь также сказал в интервью TF1, что король «откровенно и без стеснения высказывается по самым разным вопросам».

Князь Альбер II дал интервью журналисту Жан-Клоду Нарси — © Микаэль Алези / Княжеский дворец

«Сможет ли он по-прежнему делать это так же свободно? Я не знаю. В любом случае, все его публичные выступления должны согласовываться с британским правительством и его премьер-министром. Потребуется немало координации, но я считаю, что он несомненно захочет высказаться по определённым вопросам», — добавил Глава государства.

Как отмечают наши коллеги из Monaco-Matin, это первый случай в истории, когда правитель Монако присутствовал на коронации британского монарха. На коронации королевы Елизаветы II в 1953 году страну представлял Пьер де Полиньяк, отец Князя Ренье III.

Князь Альбер II поздравил короля Карла III с восшествием на престол

Монако также отпраздновало коронацию

Княжество присоединилось к празднованиям. По сообщениям Monaco Info, бар Slammer подготовил для своих клиентов специальное меню и трансляцию церемонии.

Государственный министр Пьер Дарту и его жена присутствовали на мессе в честь коронации в воскресенье, 7 мая, в англиканской церкви Святого Павла.

Государственный министр представлял Княжескую чету на мессе в честь коронации в Монако – Все права защищены

На мероприятии также присутствовала правительственный советник-министр по вопросам иностранных дел и международного сотрудничества Изабель Берро-Амадеи. Почётных гостей приветствовали преподобный Хью В. Бирн, почетный консул Великобритании и Северной Ирландии Эрик Блэр и Хоуп Суэйлс.