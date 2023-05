Le Prince Albert II et la Princesse Charlène, présents pour le couronnement du Roi Charles III

Le Souverain s’était confié en interview, en amont du couronnement, au sujet de son amitié avec le Roi.

Le 6 mai dernier, le monde entier avait les yeux rivés sur le Royaume-Uni et le couronnement du Roi Charles III. Une cérémonie solennelle, en plein cœur de Londres, à laquelle ont assisté le Prince Albert II et la Princesse Charlène.

La veille, le vendredi 5 mai, le Couple Princier était invité à une réception au Palais de Buckingham, en présence du Roi Charles III. Le lendemain, le Souverain et son épouse assistaient au sacre du Roi Charles III et de la Reine Camilla au sein de l’abbaye de Westminster.

Pour la première fois dans l’histoire, un Prince monégasque a assisté au sacre d’un monarque britannique – © Samir Hussein/WireImage (via Facebook du Palais Princier)

En amont du couronnement, le Prince Albert II avait partagé ses impressions au sujet du Roi Charles III, au cours d’une interview diffusée le 6 mai sur TF1. Le Souverain a en effet reçu au Palais le journaliste Jean-Claude Narcy et lui a livré son opinion au sujet du monarque britannique : « il va spontanément vers les gens, il aime bien les bains de foule. Je crois vraiment qu’il a une empathie naturelle envers les personnes. Cela va marquer, je pense, son règne. »

Le Prince Albert II avait déjà rappelé ses liens d’amitié avec le Roi Charles III et, surtout, leur engagement commun en faveur de la protection de l’environnement. Le Souverain a par ailleurs confié à TF1 que le Roi a « son franc-parler et [qu’]il n’hésite pas à s’exprimer sur différents sujets. »

Le Prince Albert II a accordé un entretien au journaliste Jean-Claude Narcy – © Michael Alesi / Palais Princier

« Est-ce qu’il pourra le faire aussi librement ? Je ne sais pas. Il faut, de toute façon, que toutes ses interventions publiques soient en adéquation avec la ligne du Gouvernement britannique et de son Premier ministre. Il faudra beaucoup de coordination mais je pense qu’il voudra sans doute s’exprimer sur certains sujets », a ajouté le Souverain.

Comme le rappellent nos confrères de Monaco-Matin, c’est la première fois dans l’histoire qu’un Prince monégasque assiste au sacre d’un monarque britannique. Lors du couronnement de la Reine Elizabeth II, en 1953, ce fut Pierre de Polignac, père du Prince Rainier III, qui avait représenté Monaco.

Le Prince Albert II félicite le Roi Charles III pour son accession au trône

Monaco a aussi fêté le couronnement

A noter que Monaco a également célébré l’événement. Le Slammer Bar de Monaco avait, notamment, prévu un menu spécial pour ses clients, accompagné de la diffusion de la cérémonie, comme le relate Monaco Info.

Le Ministre d’Etat Pierre Dartout et son épouse ont pour leur part assisté à la messe célébrée en l’honneur du couronnement ce dimanche 7 mai, au sein de l’Eglise anglicane Saint Paul.

Le Ministre d’Etat a représenté le Souverain et la Princesse lors de la messe célébrée en l’honneur du couronnement à Monaco – DR

Pierre Dartout y représentait le Souverain et la Princesse Charlène. Etait aussi présente pour l’occasion Isabelle Berro-Amadei, Conseiller de Gouvernement-Ministre des Relations Extérieures et de la Coopération. Tous trois ont été accueillis par le Révérend Hugh W. Bearn, Eric Blair, Consul honoraire du Royaume-Uni et d’Irlande du Nord, et Hope Swales.