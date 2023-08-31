Ограничения движения и парковки автомобилей во время Яхт-шоу Монако

В сентябре каждого года в районе Порта Эркюль вводятся временные ограничения движения и парковки автомобилей в связи с подготовкой к проведению Яхт-шоу Монако © Управление по связям с общественностью/Манюэль Витали

Начало монтажа объектов запланировано на 2 сентября.

С подготовкой к грядущему Яхт-шоу Монако, которое пройдёт с 27 по 30 сентября, наступает период временных ограничений движения и парковки в окрестностях Порта Эркюль. Изменения начнут внедряться уже с 2 сентября.

Основные ограничения затронут, прежде всего, территорию Порта Эркюль и прилегающие участки. Среди них: набережная США/авеню им. Дж.Ф. Кеннеди, рут де ла Писин, набережная им. Антуана I (с 11 сентября) и другие причалы порта.

Важно отметить, что в указанных областях парковка будет недоступна, а движение автотранспорта и пешеходов будет ограничено. В течение нескольких дней также возможно полное перекрытие дорог.

Объявлены официальные даты Яхт-шоу Монако: 27-30 сентября 2023 г.

Для облегчения движения в часы наибольшей загруженности будут введены специальные меры. Например, временное снятие некоторых ограничений для того, чтобы родители могли подвезти своих детей в близлежащие школы. Также будут разработаны временные схемы движения для упрощения доставки товаров.

С 11 сентября двухколесные транспортные средства смогут воспользоваться парковкой на авеню де ла Карантен и общественной парковкой «Диг» (за дополнительной информацией обращайтесь на приёмную стойку).

С 1 октября эти участки будут постепенно открываться для движения транспортных средств, но для возвращения к нормальной жизни придется подождать до 12 октября.