Monaco Yacht Show: quali sono le limitazioni per il traffico e il parcheggio?

Come ogni anno a settembre, l'area di Port Hercule è soggetta a limitazioni del traffico e dei parcheggi in vista del Monaco Yacht Show - © Direzione della Comunicazione / Manuel Vitali

L’installazione delle strutture inizia il 2 settembre.

Il Monaco Yacht Show torna nel Principato dal 27 al 30 settembre. E come ogni anno, le modalità di circolazione e di parcheggio saranno soggette a modifiche, a partire dall’installazione delle strutture il 2 settembre.

A essere interessata sarà ovviamente la zona di Port Hercule, in particolare il Quai des Etats-Unis/Avenue J.F. Kennedy, la Route de la Piscine, il Quai Antoine Ier (dall’11 settembre) e le varie banchine del porto.

Non sarà quindi possibile parcheggiare. La circolazione di veicoli e pedoni sarà limitata. Attenzione: sono previste interruzioni totali dell’energia elettrica per alcuni giorni.

In compenso, saranno adottate alcune misure per agevolare il flusso di traffico nelle ore di punta: le limitazioni saranno allentate di volta in volta per consentire l’accompagnamento degli studenti nelle scuole vicine. Saranno inoltre introdotti piani di circolazione temporanei per facilitare le consegne.

A partire dall’11 settembre, i veicoli a due ruote potranno parcheggiare in Avenue de la Quarantaine e nel parcheggio pubblico della Digue (contattare il Centro visitatori per le modalità di accesso).

Anche se le riaperture avverranno gradualmente dal 1° ottobre, le normali operazioni non riprenderanno prima del 12 ottobre.