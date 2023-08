Monaco Yacht Show : quelles restrictions de circulation et de stationnement ?

Comme chaque année en septembre, la zone du Port Hercule fait l'objet de restrictions de circulation et de stationnement, en vue du Monaco Yacht Show - © Direction de la Communication / Manuel Vitali

Le montage des installations débute le 2 septembre prochain.

Le Monaco Yacht Show sera de retour du 27 au 30 septembre en Principauté. Et comme chaque année, les conditions de circulation et de stationnement seront modifiées, et ce dès le montage des installations, qui commencera le 2 septembre.

Bien entendu, ce sera la zone du Port Hercule qui sera concernée, et plus précisément le quai des Etats-Unis/Avenue J.F. Kennedy, la route de la Piscine, le quai Antoine Ier (à partir du 11 septembre) et les différents quais du Port.

Il y sera dès lors interdit de stationner. La circulation des véhicules et des piétons sera aménagée. Attention: des coupures totales pour quelques jours sont prévues.

On connait la liste des superyachts présents à Monaco pour le Yacht Show

Des dispositifs seront en revanche instaurés pour fluidifier la circulation aux heures de pointe : des allègements ponctuels des restrictions seront mis en place pour déposer les enfants scolarisés à proximité. Des schémas de circulation provisoires permettront également de faciliter les livraisons.

Les deux roues pourront, dès le 11 septembre, stationner sur l’avenue de la Quarantaine et au sein du parking public de la Digue (se rapprocher du Bureau d’accueil pour les conditions d’accès).

Si les espaces seront progressivement rendus au public à partir du 1er octobre, il faudra attendre le 12 octobre pour un retour à la normale.