CREM отпраздновал начало нового сезона в Jimmy’z в присутствии Князя Альбера II
В этот вечер обстановка была веселой и расслабленной.
Члены Клуба иностранных резидентов Монако CREM отпраздновали возвращение после летнего отпуска в необычайно непринуждённой атмосфере. Вечер прошёл 11 сентября в клубе Jimmy’z Monte-Carlo. Князь Альбер II почтил это мероприятие своим присутствием. Почётными гостями также стали государственный министр Пьер Дарту (Pierre Dartout), президент компании SBM Стефан Валери (Stéphane Valeri) и доктор Филипп Брюннер (Philippe Brunner), представляющий председателя Национального совета.
После того как председатель клуба Луизетт Аццоальо Леви-Суссан (Louisette Azzoaglio Levy-Soussan) и директор Александр Буэн (Alexandre Boin) представили новых членов, вечер продолжился в музыкальной атмосфере с выступлением танцовщиц и иллюзионистов.
CREM играет важную роль, стремясь интегрировать резидентов и бизнесменов в социальную и культурную жизнь страны — © Камий Дюфосс и Микаэль Алези / Княжеский дворец.
Этот коктейль, посвященный началу сезона, стал лишь началом «множества запланированных мероприятий» клуба, который на протяжении многих лет играет важную роль в социальной и культурной жизни Монако, укрепляя связи внутри международного сообщества.