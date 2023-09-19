CREM отпраздновал начало нового сезона в Jimmy’z в присутствии Князя Альбера II

Исключительный вечер прошёл в культовом заведении компании Société des Bains de Mer - © Камий Дюфосс и Микаэль Алези / Княжеский дворец.

В этот вечер обстановка была веселой и расслабленной.

Члены Клуба иностранных резидентов Монако CREM отпраздновали возвращение после летнего отпуска в необычайно непринуждённой атмосфере. Вечер прошёл 11 сентября в клубе Jimmy’z Monte-Carlo. Князь Альбер II почтил это мероприятие своим присутствием. Почётными гостями также стали государственный министр Пьер Дарту (Pierre Dartout), президент компании SBM Стефан Валери (Stéphane Valeri) и доктор Филипп Брюннер (Philippe Brunner), представляющий председателя Национального совета.

После того как председатель клуба Луизетт Аццоальо Леви-Суссан (Louisette Azzoaglio Levy-Soussan) и директор Александр Буэн (Alexandre Boin) представили новых членов, вечер продолжился в музыкальной атмосфере с выступлением танцовщиц и иллюзионистов.

CREM играет важную роль, стремясь интегрировать резидентов и бизнесменов в социальную и культурную жизнь страны — © Камий Дюфосс и Микаэль Алези / Княжеский дворец.

Клуб иностранных резидентов отпраздновал 13-й день рождения в Центре спортивных достижений ФК «Монако»

Этот коктейль, посвященный началу сезона, стал лишь началом «множества запланированных мероприятий» клуба, который на протяжении многих лет играет важную роль в социальной и культурной жизни Монако, укрепляя связи внутри международного сообщества.