Il CREM inaugura l’inizio della stagione al Jimmy’z insieme al Principe Alberto II

Come di consueto, i membri del Club des Résidents Etrangers de Monaco (CREM) hanno trascorso una serata eccezionale. In occasione dell’inizio del nuovo anno scolastico, lunedì 11 settembre si sono riuniti al Jimmy’z Monte-Carlo per festeggiare. Il Principe Alberto II li ha onorati della sua presenza, insieme a personaggi di spicco monegaschi come Pierre Dartout, Ministro di Stato, Stéphane Valeri, Vicepresidente del CREM, e il Dott. Philippe Brunner, in rappresentanza del Presidente del Consiglio Nazionale.

Dopo che la presidentessa Louisette Azzoaglio Levy-Soussan e il direttore Alexandre Boin hanno presentato i nuovi membri del club, la serata è proseguita tra musica, apericena servito dal locale, ballerini e trucchi di magia.

L’obiettivo del CREM è quello di far integrare nella vita monegasca tutti i residenti e le imprese che si stabiliscono a Monaco – © Camille Dufosse e Michael Alesi / Palazzo del Principe

Questo cocktail, che ha segnato l’inizio della stagione, “sarà seguito da molti altri eventi”, annuncia il CREM, che da diversi anni svolge un ruolo importante nella vita sociale e culturale di Monaco, rafforzando i legami con la comunità internazionale.