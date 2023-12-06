Монакская ассоциация связала передачу органов с кроссом U Giru de Natale

10 декабря традиционный рождественский кросс стартует и финиширует в порту Эркюль.

В прошлом году более 1000 человек вышли на старт этого праздничного и очень популярного забега, маршрут которого проходит через все Княжество, почти как на монакском Гран-при. В этом году ассоциации Monaco Liver Disorder (MLD) и Trans-Forme объединились с монакским мероприятием, чтобы продвинуть слоган «Передача органов = передача жизни». Организации создали общую команду «Я бегу за передачу органов и за жизнь», в которой, в частности, выступят участники с пересаженными органами и после диализа.

«На этом забеге мы приглашаем вас встретиться со спортсменами, – взрослыми и детьми, – пережившими пересадку органов», указывает ассоциация MLD, которая, в частности, борется с детскими печеночными заболеваниями. В свою очередь, ассоциация Trans-Forme была создана в 1989 году и занимается реабилитацией больных после трансплантации органов и диализа посредством физических упражнений и занятий спортом, способствуя медико-спортивным исследованиям в этих областях.

На этой неделе не пропустите распродажу НПО Mission Enfance

Забег стартует в порту Эркюль в 09:00 для самых юных участников (2013-2017 года рождения), в 09:30 для подростков (2009-2012 года рождения) и в 10:30 – на дистанцию 10 км. Стартовые номера можно получить в субботу с 10:00 до 17:00 или на месте, в воскресенье, до 09:45 для забега на 10 км.