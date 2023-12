Une association monégasque associe le don d’organes à la U Giru de Natale

Le 10 décembre, la traditionnelle course de Noël prendra son départ, et son arrivée, sur le Port Hercule.

L’année dernière, c’était encore plus de 1000 personnes qui se présentaient au départ de cette course festive et très populaire, dont le parcours traverse toute la Principauté, presque similaire au circuit du Grand Prix monégasque. Cette année, les associations Monaco Liver Disorder (MLD) et Trans-Forme s’associent à l’événement monégasque pour promouvoir un message : « Don d’organes = don à la vie ». Les deux organisations ont d’ailleurs créé une équipe nommée « Je cours pour le Don et la Vie » dans laquelle vont notamment courir des personnes greffées et dialysées.

« Nous vous invitons à rencontrer les transplantés sportifs adultes et enfants au départ de la course », indique MLD, qui lutte notamment contre toutes les maladies du foie de l’enfant. De son côté, Trans-Forme a été fondée en 1989 et a pour but de réhabiliter les transplantés et dialysés par l’activité physique et sportive, tout en favorisant la recherche médico-sportive dans ces domaines.

Ne manquez pas la braderie de Mission Enfance cette semaine

La course débutera à 9h sur le Port Hercule pour les plus jeunes (nés entre 2013 et 2017), à 9h30 pour les benjamins et minimes (nés entre 2009 et 2012) et à 10h30 pour la course 10km. Les dossards sont à retirer ce samedi de 10h à 17h ou sur place, dimanche, jusqu’à 9h45 pour le 10km.