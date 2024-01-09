Дмитрий Рыболовлев против Sotheby’s: судебное разбирательство началось в этот понедельник

Владелец ФК «Монако» обвиняет аукционный дом в соучастии в его деле против Ива Бувье.

На этой неделе начинается новый эпизод в деле Бувье-Рыболовлев. Владелец ФК «Монако» Дмитрий Рыболовлев преследует в суде известный аукционный дом Sotheby’s. Несколько американских СМИ сообщили о начале судебного процесса в этот понедельник, 8 января.

Напомним, все началось в 2015 году: Дмитрий Рыболовлев обвинил Ива Бувье, швейцарского торговца произведениями искусства, в мошенничестве при продаже картин знаменитых мастеров. По данным Wall Street Journal, аукционный дом Sotheby’s участвовал в нескольких из этих продаж. Согласно документу, составленному адвокатами владельца ФК «Монако», Sotheby’s помогал Иву Бувье, завышая оценочную стоимость произведений искусства, чтобы скрыть крупные наценки, которые делал торговец. Wall Street Journal также пишет, что Sotheby’s полностью отрицает эти обвинения.

Sotheby’s – соучастник в мошенничестве?

Цель судебного разбирательства – установить, знал ли аукционный дом о мошенничестве Ива Бувье в отношении Дмитрия Рыболовлева и скрывал ли он правду в интересах торговца произведениями искусства.

Разбирательство будет важным еще и потому, что одно из четырех проданных произведений искусства – знаменитая картина «Salvator Mundi» кисти Леонардо да Винчи – самая дорогая из когда-либо проданных с аукциона. Три других произведения искусства – скульптура Модильяни «Голова», картины «Водяные змеи II» Густава Климта и «Область Арнхейм» Рене Магритта.

Дмитрий Рыболовлев приобрел эти произведения искусства, как и десятки других, в период с 2002 по 2014 год с помощью Ива Бувье. В 2015 году владелец ФК «Монако» обвинил швейцарского торговца в мошенничестве на сумму около миллиарда швейцарских франков при покупке 38 произведений искусства. 12 из них были куплены на частных торгах, организованных Sotheby’s, и четыре стали предметом сегодняшнего разбирательства.

Согласно заявлениям адвокатов Дмитрия Рыболовлева, Ив Бувье злоупотребил своим положением советника по искусству, симулируя на самом деле несуществующие переговоры с продавцами от имени Дмитрия Рыболовлева. По словам владельца ФК «Монако», Ив Бувье тайно выступал торговцем произведениями искусства, часто завышая цену на несколько десятков миллионов долларов. Ив Бувье это отрицает. Что же касается Sotheby’s, Дмитрий Рыболовлев обвиняет его в пособничестве и настаивает на том, что аукционный дом помогал Иву Бувье, как своему очень хорошему клиенту.

Четыре произведения искусства

По данным New York Times, в случае со скульптурой Модильяни, одним из четырех произведений искусства, рассматриваемых в американском деле, судья принял следующее доказательство: представитель Sotheby’s, Самюэль Валетт, в своем электронном письме Иву Бувье от 2012 года оценил скульптуру в минимум 70-90 миллионов евро. Менее чем через 12 часов после этого он пересмотрел свою оценку до 80-100 миллионов евро. Ив Бувье передал эту более высокую оценку сотрудникам Дмитрия Рыболовлева.

Что касается знаменитой картины «Salvator Mundi», которую русский миллиардер купил в 2013 году, Самюэль Валетт встречался с Ивом Бувье и Дмитрием Рыболовлевым в Нью-Йорке, где они осмотрели картину. Затем Ив Бувье проинформировал сотрудников Дмитрия Рыболовлева о переговорах с продавцом, утверждая, что его предложения на 90, 100, 120 и 125 миллионов долларов были отвергнуты.

Согласно переданным суду документам, в мае 2013 года Ив Бувье купил «Salvator Mundi» на аукционе Sotheby’s за 83 миллиона долларов, а на следующий день продал ее Дмитрию Рыболовлеву за 127,5 миллионов долларов. Нью-йоркский судья пришел к заключению, что никаких переговоров с продавцом Ив Бувье не вел.

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Дом Sotheby’s обвиняется в помощи Иву Бувье в завышении стоимости нескольких произведений искусства и сокрытии информации, которая позволила бы Дмитрию Рыболовлеву узнать, что Ив Бувье и был владельцем проданных ему произведений искусства.

Адвокат семейных трастов Рыболовлева Дэн Корнстейн заявил New York Post: «Впервые будут представлены все доказательства. Впервые за девять лет господин Рыболовлев выступит публично и подробно расскажет всю правду об этом деле. Эта правда может помочь коллекционерам и любителям искусства обезопасить себя».

В свою очередь адвокат Sotheby’s Маркус Эснер заявил американскому изданию: «Разбирательство покажет, что Sotheby’s строго соблюдал все свои законные обязательства и порядки работы в секторе относительно сделок по всем произведениям искусства в этом деле».

Как напоминает Wall Street Journal, мир искусства будет внимательно следить за этим разбирательством, поскольку к свидетельству могут призвать многих деятелей этого очень секретного круга, как, например, бывшего генерального директора Sotheby’s, Билла Рапрехта и нынешнего генерального директора Bonhams Бруно Винчигуэрру, ранее работавшего директором по операциям в Sotheby’s, а также крупных торговцев произведениями искусства и экспертов в этой области. «Для этого царства гламурного, кичащегося своей эксклюзивностью и конфиденциальностью, соблазн увидеть, как кто-то из этих законодателей моды выступает в зале суда, может представлять непреодолимый интерес», – заключает экономическое издание.

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Хотя имя Ива Бувье наверняка будет много раз упоминаться во время слушаний по делу, судить его не будут. Как сообщало швейцарское издание Le Temps, Ив Бувье и Дмитрий Рыболовлев заключили строго конфиденциальное соглашение, после чего женевская прокуратура закрыла уголовное дело 6 декабря прошлого года. При этом Ив Бувье все-таки должен будет выплатить 100 000 швейцарских франков (около 107 500 евро) за судебные издержки.

В любом случае, процесс против Sotheby’s может не только пролить свет на всю правду о роли аукционного дома в этом деле, но и поспособствовать большей прозрачности на рынке искусства. Как подчеркивает издание The Art Newspaper, мы можем стать свидетелями резкого увеличения разбирательств, так как нельзя исключать, что разочарованные инвесторы захотят возместить нанесенный им ущерб через суд.