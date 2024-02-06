Княжеская семья в полном составе восхищается триумфом Roca Team

Наследный принц Жак и принцесса Габриэлла с родителями на трибуне княжеской семьи в зале Гастон Медсен – © Эрик Матон (Eric Mathon) / Княжеский дворец Монако

В пятницу в Монако наследный принц Жак и принцесса Габриэлла вместе с родителями насладились великолепным баскетбольным матчем.

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В то время, как в зале Гастон Медсен «Roca Team» уверенно побеждает «Фенербахче» в исключительной последней четверти встречи, Князь Альбер II и наследный принц Жак, стоя плечом к плечу, пристально следят за матчем.

© Эрик Матон (Eric Mathon) – Княжеский дворец Монако

Семейное наслаждение спортом – общим увлечением княжеской семьи. В сентябре прошлого года в своем интервью нашим коллегам из издания Monaco-Matin Княгиня Шарлен рассказала о занятиях спортом своих детей, уделяя приоритетное место «урокам плавания». «В целом, Габриэлла увлекается танцем хип-хоп. Жак осваивает тейквондо.»

Болельщики Roca Team дружно сплотились вокруг княжеской семьи. © Эрик Матон (Eric Mathon) – Княжеский дворец Монако / Дирекция по связям

Прекрасные фотографии после многочисленных публичных появлений княжеской семьи в январе. После торжественного открытия Международного циркового фестиваля Монте-Карло в середине января близнецы сопровождали Князя Альбера II и Княгиню Шарлен на ее дне рождения на рынке Кондамин, а через несколько дней после этого придали пламени лодку Святой Девоты.

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