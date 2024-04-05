Князь Альбер II примет участие в кампании #WhiteCard организации Peace and Sport

Князь Альбер II с президентом и основателем организации Peace and Sport Жоелем Бузу снова объединяются в кампании #WhiteCard © Peace and Sport

Князь призывает мировое сообщество к мобилизации в борьбе спорта за мир 6 апреля.

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Участник с 2020 года кампании #WhiteCard, организованной Peace and Sport, Князь Альбер II возобновляет эту традицию белой карточки. Поднятая белая карточка означает участие в мобилизации по случаю Международного дня спорта на службе развития и мира.

Князь поделился своей приверженностью этой инициативе в видеоролике на Instagram «В это неспокойное время необходимо донести идею мира либо громкими коллективными средствами, либо просто знаком солидарности. Каждая акция имеет свою силу.»

Запущенная в 2013 году организацией Peace and Sport, эта кампания привлекла к событию многих мировых знаменитостей, таких как Дидье Дрогба, бывший футболист и официальное лицо нынешней кампании.

Peace and Sport: 10-летняя история операции #WhiteCard

Белая карточка позволяет показать вашу поддержку этому движению, где бы вы ни были. В отличие от желтых и красных карточек в футболе, белая карточка призывает не к наказанию, а к поддержке мира.

Следуйте примеру Князя Альбера II и покажите белую карточку на празднике борьбы спорта за мир!