Il Principe Alberto II partecipa alla campagna #WhiteCard per Peace and Sport

Il 6 aprile, il Sovrano inviterà la comunità internazionale e mobilitarsi per la pace attraverso lo sport.

Sostenitore dal 2020 della campagna #WhiteCard organizzata da Peace and Sport, il Principe Alberto II mostra ancora una volta il cartellino bianco. Il motivo? Tenere in mano questo cartoncino bianco vuol dire far parte della mobilitazione per la Giornata internazionale dello sport per lo sviluppo e la pace.

In un video postato su Instagram, il Sovrano ha voluto condividere quanto sia legato alla causa: “Stiamo attraversando un periodo difficile ed ├Ę fondamentale portare un messaggio di pace, sia attraverso una voce collettiva che si alza all’unisono, sia attraverso un semplice gesto di solidariet├á. Ogni iniziativa pu├▓ fare la differenza”.

Lanciata da Peace and Sport nel 2013, questa campagna ha potuto contare su diverse celebrit├á internazionali, tra cui Didier Drogba, ex calciatore e ambasciatore dell’ultima edizione.

#WhiteCard 2021: Intervista a Jo├źl Bouzou, presidente e fondatore di Peace and Sport

Il cartellino bianco serve a manifestare il sostegno al movimento ovunque nel mondo. Richiamando i cartellini gialli e rossi del mondo dello sport, la versione bianca ├Ę un invito a promuovere la pace e non ad ammonire.

Fate anche voi come il Principe Alberto II, mettete in mostra il cartellino bianco per celebrare la pace attraverso lo sport!